三跑焚化廠申聘1700外勞

需機械裝配焊接等技工

稱本地招聘不果

「綜合廢物管理設施第一期」位於毗鄰石鼓洲的人工島，設施包括每天可處理最多3000公噸都市固體廢物的焚化爐系統，預計2024年全面運作。勞工處回覆查詢時稱，該項目的申請職位負責興建煙囪及主焚化爐大樓，而三跑系統項目申請職位負責興建機場的客運大樓、旅客捷運系統及行李處理系統等設施。據悉，上述兩項輸入外勞申請暫未提交勞顧會委員。

勞工處：須優先聘本地工

機管局發言人回覆，為滿足龐大人力需求，將繼續與持份者緊密聯繫，評估本地勞動市場情况，確保三跑道系統項目有足夠技術工人供應，亦會與承建商合作於本地市場招聘。機管局稱，致力在可行情况下盡量招聘合適本地工人填補空缺，但若用盡各種本地招聘方案仍不足以提供足夠工人，將尋求其他方案，包括在香港境外招募，確保有足夠技術工人支援項目按時完成。

勞工處表示，申請僱主須採用經該處核准的聘用條件，包括輸入勞工的薪酬不得低於本地工人擔任相類似職位的每月中位工資及在本港公開招聘，優先聘用本地工人填補空缺，該處會參考相關決策局、培訓機構、工會等意見，諮詢勞顧會後才決定批准或拒絕申請。