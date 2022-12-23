港聞

港聞二

三跑焚化廠申聘1700外勞

【明報專訊】本報獲悉，機場三跑系統項目及「綜合廢物管理設施第一期」工程分別擬申請輸入1200及近500名外勞，勞工處證實收到兩項工程項目的補充勞工計劃申請，其中環境保護署證實承建商提交申請，涉及約400多名勞工，包括機械裝配技工、壓力管道焊接技工及煙囪滑模工藝系統裝配及操作技工，稱承建商曾於報章刊登招聘廣告，但未能聘請合適技術工人，因而按照工程需要及本地相關建造技術工人市場情况而申請輸入勞工。

需機械裝配焊接等技工

稱本地招聘不果

「綜合廢物管理設施第一期」位於毗鄰石鼓洲的人工島，設施包括每天可處理最多3000公噸都市固體廢物的焚化爐系統，預計2024年全面運作。勞工處回覆查詢時稱，該項目的申請職位負責興建煙囪及主焚化爐大樓，而三跑系統項目申請職位負責興建機場的客運大樓、旅客捷運系統及行李處理系統等設施。據悉，上述兩項輸入外勞申請暫未提交勞顧會委員。

勞工處：須優先聘本地工

機管局發言人回覆，為滿足龐大人力需求，將繼續與持份者緊密聯繫，評估本地勞動市場情况，確保三跑道系統項目有足夠技術工人供應，亦會與承建商合作於本地市場招聘。機管局稱，致力在可行情况下盡量招聘合適本地工人填補空缺，但若用盡各種本地招聘方案仍不足以提供足夠工人，將尋求其他方案，包括在香港境外招募，確保有足夠技術工人支援項目按時完成。

勞工處表示，申請僱主須採用經該處核准的聘用條件，包括輸入勞工的薪酬不得低於本地工人擔任相類似職位的每月中位工資及在本港公開招聘，優先聘用本地工人填補空缺，該處會參考相關決策局、培訓機構、工會等意見，諮詢勞顧會後才決定批准或拒絕申請。

相關字詞﹕勞工處 機場三跑 輸入外勞

上 / 下一篇新聞

李克強：中央充分肯定李家超工作 未公開提通關釋法 譚耀宗料習今提通關大方向
李克強：中央充分肯定李家超工作 未公開提通關釋法 譚耀宗料習今提通關大方向
李家超述職分兩日見領導人 料因防疫
李家超述職分兩日見領導人 料因防疫
拒開死因庭 海難家屬上訴
拒開死因庭 海難家屬上訴
支聯拒交資料案 鄒幸彤：「代理人」不可能在對方不知情下行動
支聯拒交資料案 鄒幸彤：「代理人」不可能在對方不知情下行動
官拒立場案終止聆訊 指辯方未證「遲交資料致審訊不公」 開審後警擷 英分社主任截圖准呈堂
官拒立場案終止聆訊 指辯方未證「遲交資料致審訊不公」 開審後警擷 英分社主任截圖准呈堂
丘應樺：留意美上訴世貿否 再定下步 陳茂波：標籤上「為難」實際影響小 原則上不應做
丘應樺：留意美上訴世貿否 再定下步 陳茂波：標籤上「為難」實際影響小 原則上不應做
世貿上訴機構無人任職 學者：倘美提出勢膠着
世貿上訴機構無人任職 學者：倘美提出勢膠着
三狎同住智障侄女 清潔工認「衰鹹濕」囚16月
三狎同住智障侄女 清潔工認「衰鹹濕」囚16月
西灣河開槍案 兩被告上訴
西灣河開槍案 兩被告上訴
密接院友改原址檢疫 社署：集中治染疫者 亞博改設3暫託中心
密接院友改原址檢疫 社署：集中治染疫者 亞博改設3暫託中心
疫苗註冊安全 針後異常不再獲賠
疫苗註冊安全 針後異常不再獲賠
防疫鬆綁 工展會復試食
防疫鬆綁 工展會復試食
人工島鐵路加屯西接駁線 竣工無期 田北辰「唔收貨」
人工島鐵路加屯西接駁線 竣工無期 田北辰「唔收貨」
楊明上訴駁回 獄中過年 官斥悔意一般非盡早認罪 刑罰須阻嚇
楊明上訴駁回 獄中過年 官斥悔意一般非盡早認罪 刑罰須阻嚇
女友莊思明旁聽 羈留室探訪遭拒
女友莊思明旁聽 羈留室探訪遭拒
工會籲按章工作或節日罷工 國泰指無理 保證航班如常
工會籲按章工作或節日罷工 國泰指無理 保證航班如常
活潑兒一夜巨變 佈道會剖白 阿Mo父：曾獨自洗手間「嚎哭」
活潑兒一夜巨變 佈道會剖白 阿Mo父：曾獨自洗手間「嚎哭」
遭倒後貨車輾過捲車底 七旬翁不治
遭倒後貨車輾過捲車底 七旬翁不治
3000呎種植場檢千棵大麻樹
3000呎種植場檢千棵大麻樹
着內地生匿「安全屋」 假官員假綁架真勒索
着內地生匿「安全屋」 假官員假綁架真勒索
血迹作引 坍塌搜救隊：難忘「塌天秤」6小時開路尋人
血迹作引 坍塌搜救隊：難忘「塌天秤」6小時開路尋人
大灣區GBA新聞：全球科研城市 穗躋身十大 《自然》分析82期刊發表論文量 港深排名同升
大灣區GBA新聞：全球科研城市 穗躋身十大 《自然》分析82期刊發表論文量 港深排名同升
灣區手記：黃桃罐頭 ／文：尚東美
灣區手記：黃桃罐頭 ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：廣州獲批「服務業擴大開放試點」
大灣區GBA新聞：廣州獲批「服務業擴大開放試點」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會傳召Google？
【Emily】立會傳召Google？
【Emily】牆內過冬至 余慧明想食湯圓
【Emily】牆內過冬至 余慧明想食湯圓
【Emily】西貢上窰民俗文物館重開
【Emily】西貢上窰民俗文物館重開
【Emily】陳茂波拉隊去工展 5國領事齊試食
【Emily】陳茂波拉隊去工展 5國領事齊試食
【Emily】梁君彥中招 副局阿仔家居檢疫
【Emily】梁君彥中招 副局阿仔家居檢疫
【Emily】廉署委會新成員 May姐獲委任
【Emily】廉署委會新成員 May姐獲委任