人工島鐵路加屯西接駁線 竣工無期 田北辰「唔收貨」

擬龍鼓灘填海一併規劃

發展局昨於社交平台稱，有意見認為最新鐵路規劃忽略屯門西發展，局方會將由屯門東延伸往屯門西內河碼頭一段的方案，納入擬明年啟動的「龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究」中一併考慮，同時將建議於屯門東站預留接駁位，以便日後作連接。

發展局又表示，將成立平台，讓6個專業學會參與規劃，為中部水域人工島各個主要規劃概念提出意見。此外，局方稱，人工島提供的300公頃土地已納入未來10年熟地供應。翻查局方未來10年可供發展土地供應預測，該局自2029/30年度開始，至2032/33年度，主要土地來源均來自人工島。至於人工島財務安排，帖文稱發展局長甯漢豪昨已與香港銀行公會代表會面，同時邀請銀行界就融資方案提供意見。局方表示，感受到財金界對項目有很大的興趣，有信心可透過與財金界互動交流，為項目建議合適的融資組合。

人工島融資 邀銀行提議

實政圓桌立法會議員田北辰對上述鐵路方案「唔收貨」。他說，若將屯門東延伸往屯門西內河碼頭一段的方案納入明年龍鼓灘的啟動計劃，將令該段鐵路延遲建成，甚至遙遙無期。他堅持局方可將路線分成兩段，先興建由屯門南至屯門東小欖一帶的鐵路，並納入至中部水域人工島的規劃，以便利該區50萬人口；至於屯門內河碼頭至屯門東小欖一帶，由於該區房屋仍在建設中，尚未有居民入住，該段鐵路可納入龍鼓灘的研究。