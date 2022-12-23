密接院友改原址檢疫 社署：集中治染疫者 亞博改設3暫託中心

行會成員、安老事務委員會前主席林正財認為，院友染疫數字居高不下，政府逐步增設更多暫託中心，並撤銷緊密接觸院友檢疫的安排是必然，藉此可開放更多牀位接收染疫院友，亦可集中資源接送確診者。

本港昨新增19,705宗新冠病毒陽性個案，當中954宗屬輸入個案，並新增34宗死亡個案；院舍方面，新增38間安老院舍和13間殘疾院舍呈報新冠染疫個案，合共涉及95名院友及12名員工（見表）。

亞博共提供810牀位

照顧密接院友訂新指引

社署昨表示，由於近日院舍新冠確診個案持續上升，暫託中心需求大增，設於亞博6、9和11號號館的檢疫中心，明日（24日）起至下周三（28日）將陸續轉用作暫託中心，醫管局分別會與兩個私營醫療機構合作，共提供810個牀位及醫療支援，當中任何人如在隔離第四及第五天，或其後連續兩天取得快測陰性結果，將被視為完成隔離，毋須核酸檢測，與其他獲發隔離令的社區人士安排一致。

安老協：可免染疫院友延撤離

同時，屬緊密接觸者的院舍住客，將不會再被安排送往檢疫中心，衛生防護中心已就照顧緊密接觸者為院舍制訂指引，列明院舍員工應留意的感染控制事項，今日會與業界在網上會議講解相關檢疫安排。

安老服務協會主席陳志育指出，隨着近期本港整體染疫人數上升，多個接收確診者的設施都開始爆滿，現時院舍首兩針疫苗接種率超過九成，加上重症比例較小，認為新安排可騰出亞博館用作接受院舍或社區感染者，避免出現第五波初期及現時染疫院友延誤送往暫託中心情况。

政府上月底開展新一輪院舍外展疫苗接種計劃，醫管局昨日表示，截至本周三（21日）已為院友接種逾5600劑新冠疫苗；考慮到近期疫情反覆，以及有需要提升院友接種率，已延長計劃至下月20日，防範院舍爆疫。社署昨回覆稱，截至本周三，安老和殘疾院舍首兩劑疫苗接種率逾90%，第三及第四劑接種率分別約87%及14%。

行動不便可快測代強檢

樣本包停派 下月起停收

政府昨日亦宣布，今起（23日）豁免兩類人強制檢測，包括持醫生證明書、證明基於健康原因未能使用咽喉拭子樣本，以及行動不便而未能檢測者，可按需要快測代替。另外，明起醫管局指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站會停止派發深喉唾液樣本收集包，下月1日起醫管局指定普通科門診診所、衛生署診所和政府場地亦會停止收集。

明報記者

（新冠疫情）