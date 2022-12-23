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三狎同住智障侄女 清潔工認「衰鹹濕」囚16月

【明報專訊】育有一女的清潔工涉威迫利誘同住的14歲智障侄女，在家中3次伸手入侄女內衣抓胸，以及隔着短褲觸碰她下體，其中一次非禮長達兩小時，事件最終由社工揭發報警。清潔工昨日在區域法院承認3項非禮罪，判囚16個月。法官練錦鴻批評被告利用長輩及同居一室之便，又以收回手機及提供零用錢的手段威迫利誘，令X在不情願之下供其淫辱，對X本來坎坷的年輕生命帶來痛苦，監禁是無可避免。

根據控罪，2019年11月10日至2020年2月2日期間，現年41歲的被告分別3次在東區住宅非禮當時約14歲的女童X。辯方求情稱，被告妻子早於2013年去世，兩人育有一個與受害人同齡、現年17歲的女兒，由岳母照顧；被告今次犯案只因把持不住、一時衝動，還押期間已反省，亦已搬離單位，重犯機率微。

事主曾遭父母虐待 事後受祖父責備

官斥被告「對坎坷生命帶來痛苦」

法官判刑時引述心理醫生及精神科醫生的報告表示，X受事件影響極大，出現創傷後壓力症候群（PTSD），她感到內疚，亦被祖父責怪她令叔叔被捕，事件不停在其腦海浮現，為她帶來痛苦。法官特別指出，X的生活一直坎坷，1歲時已因遭父母虐待，兩次被送往保良局；X回家又遭叔叔性侵，更受祖父責備。另外，X的智商只有67，亦患有過度活躍症。

法官續指，X的情况令她易受成年人剝削，而被告與X的年紀相差極大，雖無證據顯示被告是X的監管者，本案未至於違反誠信，但被告利用長輩及同居一室的方便，加上威迫利誘侵犯X；3次非禮事件在短短數月內發生，被告乘其他家人不察覺作案，令X身體受傷害。法官稱，被告的行為令家庭破裂，決定以24個月為量刑起點，認罪扣減後總刑期為16個月。

案情指出，X與被告、祖父母及兩名妹妹同住。被告要求X乘其他家人睡着時到他睡房「打機」及「陪瞓」，其間非禮X，兩度在完事後給予X零用錢200元。事件揭發後，X表示擔心被告會收回電話，所以才忍受對方侵犯。被告在警誡下承認「衰鹹濕」而摸X胸部及下體。

【案件編號：DCCC106/22】

相關字詞﹕區域法院 非禮智障女子 清潔工人

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