港聞

港聞二

世貿上訴機構無人任職 學者：倘美提出勢膠着

【明報專訊】商經局長丘應樺稱港府會因應美方是否就世貿專家組的決定上訴，再作相應措施；惟按照世貿網頁，負責處理上訴的常設上訴機構（Appellate Body）現時7席全部懸空，無法處理上訴申請，多宗案件囤積。中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信表示，情况意味一旦美方提出上訴，案件將陷入無了期的膠着狀態。

60日內有上訴 裁決暫緩通過

按照世貿的爭端解決機制（見圖），專家小組完成審視文件及聆訊程序後，要向爭端解決機構（Dispute Settlement Body, DSB）提交報告，如20至60日內無一方上訴，DSB要通過報告，並要求違反協議一方撤銷不符合協議的措施。如涉事措施在限期內無撤銷，雙方又無法就其他方案達成共識，受損一方獲DSB授權後可對違反協議的成員實施貿易反制措施。若報告通過前有人提出上訴，DSB會暫緩通過，直至上訴處理完畢。

上訴由常設的上訴機構處理，每宗案件由7名成員中的3名輪流負責。惟世貿網頁顯示，該機構因持續有空缺，現時無法處理上訴，最後一名成員的任期已於2020年11月30日結束。網站亦顯示，該日期後仍有9項來自不同國家就上訴案件的更新。

陳偉信：港可短期貿易制裁 料「入肉」

陳偉信認為，美方提出上訴的可能大，因一旦上訴，案件將陷入無了期的等待和拖延，香港循程序要求授權反制的申請自然無法提出。但他稱即使如此，若美國堅持有關要求，本港理論上也可對美實行短期貿易制裁措施，以回應美方不合理的貿易舉動。陳分析，香港是美國少數仍有貿易盈餘的地方，意味若實施制裁，相信能「入肉」，惟香港一直零關稅，港府是否有經驗處理、要如何執行，有待研究。

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