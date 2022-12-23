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丘應樺：留意美上訴世貿否 再定下步 陳茂波：標籤上「為難」實際影響小 原則上不應做

【明報專訊】美國2020年11月10日起要求香港出口往美國的產品，來源地須標示「中國」而不能標示「香港」，近日被世貿裁定不符世貿規則，美國表明不打算撤回有關要求。商務及經濟發展局長丘應樺昨稱，港府會因應美方上訴與否再作相應措施，已去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決及撤回違規措施；有商會歡迎裁決，促美國政府撤回有關規定，「還原香港製造的身分」。財政司長陳茂波稱，標籤上的「為難」對香港實際影響不大。

丘應樺昨與商會代表開會後，形容美國有關做法帶歧視、極不合理，政府於2021年初要求世貿「爭端解決機構」成立專家組審理爭端。他說，裁決顯示美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視性和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，「將經貿問題政治化」，稱裁決是對香港作為單獨關稅區地位的充分肯定。他說，特區政府會繼續密切留意發展，並會透過不同渠道與業界保持溝通。

駐華盛頓經貿辦聯絡美部門提要求

丘說已去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決及撤回違規措施，亦要求特區政府駐華盛頓經貿辦，聯絡美國貿易處辦公室、美國海關及邊境保衛局，要求美方按專家組建議撤回規定。

美國貿易代表發言人日前表明強烈反對裁決，不打算撤回有關要求，丘應樺稱若美方不同意報告，可按機制在60日內提出上訴，其間報告不會獲通過，港府會密切留意美國會否上訴，再決定下一步行動。本報昨向美國貿易代表查詢會否上訴，至截稿前未有回應。

陳茂波說，美國在標籤上的「為難」對港實際影響不大，因香港經濟以服務業為主，出口產品主要為內地經香港出口的產品，在港生產的產品佔比很小，但原則上美方不應這樣做。

廠商會歡迎裁決 促港府續交涉

香港中華廠商聯合會稱對世貿專家組決定感到鼓舞，認為「公義獲得彰顯」，促美方盡快撤回有關規定，「還原香港製造的身分」。該會會長史立德認為，「香港製造」是港人引以為傲的重要軟實力，望政府能繼續向美國當局交涉；香港總商會亦歡迎裁決，稱香港為世貿組織的創始成員，對世貿組織提供的意見及貢獻一直備受世貿全體成員信服及尊重。

電子業者：業界有其他方法強調來自香港

從事電子零件貿易的萬保剛集團創辦人兼主席洪劍峰說，部分消費者最初發現產品由「Made in Hong Kong」變成「Made in China」時或會有疑慮，「他們會買香港製造，是因為相信香港的法律、品質管控」，但認為他們最終會明白標籤的改變只是為滿足有關措施要求。

洪劍峰的公司主要出產電子零件，他稱產品在港研發，但10年前已將全數廠房遷往內地，標籤早已用「中國製造」，而本港「香港製造」的產品實際上佔整體出口量很小部分，認為對商界影響不大。他相信業界有其他方法展示和強調自己來自香港，「例如特別寫明自己是香港品牌、在元朗生產」，亦維持到消費者信心。

工業貿易署網頁顯示，2020年起有關標籤要求不會影響美國用以評估美國協調關稅表第1至97章下的普通關稅，或關稅表第99章下的臨時關稅或附加關稅時所釐定的原產地；產地為香港的貨品應繼續在入口申報表格以ISO國家代碼「HK」作為原產地，入口申報摘要的程序未有改變，申報者應根據現行法規和政策繼續提交入口申報摘要和關稅。

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