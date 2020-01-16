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官拒立場案終止聆訊 指辯方未證「遲交資料致審訊不公」 開審後警擷 英分社主任截圖准呈堂

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區域法院進入第9天審訊。《港區國安法》指定法官郭偉健認為，辯方未能證明控方延遲或無法披露部分材料，會導致審訊不公或濫用法庭程序，拒絕辯方的永久終止聆訊申請；各被告須繼續受審，控方呈遞於本月8日擷取的19個facebook用戶楊天帥的頁面截圖作新證物，指楊在案發期間受僱於「立場」，報稱曾任職英國分社主任；辯方指控方做法「不能夠接受」。郭官認為證物與案相關，批准呈堂。審訊今續。

控方早前在第5天審訊才翻出557篇「立場新聞」網站的文章並無交予案件主管，引發辯方申請永久終止聆訊。法官郭偉健昨日拒絕申請，稱詳細理由會在裁決時補充。

控：可顯示英分社運作 屬爭議議題

辯：不能接受 9月官已令交所有證據

審訊其後繼續，控方傳召負責截圖的警方國安處警員曾學綸。他供稱，今年12月8日，按上級指示擷取19個facebook用戶楊天帥的頁面。控方解釋，楊天帥在案發期間受僱於「立場新聞」，是涉案的何桂藍專訪文章的作者，並代表「立場」運作英國分社，帖文可顯示英國分社的運作情况，亦是雙方爭議議題之一。

辯方隨即說，對控方在此階段再呈新證物「非常詫異」，強調控方一早知道楊天帥是涉案文章的作者，亦掌握英國分社運作情况；案件今年9月審前覆核時，法官已指示控方提交所有證據，控方「唔可以諗諗吓又畀啲（證據）我哋」，否則對辯方不公，亦不尊重法官的指示。郭官考慮後認為新證物與「立場」英國分社有關，對審訊議題有幫助，若辯方需時研究，可給予時間，批准新證物呈堂。

楊天帥fb曾發記者招聘停運公告離任標示

控方繼續着曾學綸讀出該批截圖，包括楊天帥報稱曾任職「立場」英國分社主任及特派記者，並在2020年12月發帖招聘駐英記者；該帳戶亦在去年12月29日發布立場的停運公告，及於今年3月，標示他已離任立場新聞。曾氏在盤問下確認，停運公告及離任事宜均在兩名被告鍾沛權及林紹桐被捕後發布，但認為兩人仍有可能指示他人聯絡楊天帥發帖。

另外，曾學綸負責在去年11月保存「立場」不同社交媒體截圖，控方邀請曾氏讀出帖文的部分留言。辯方稱，早前已表明辯方無法控制他人留言，且內容涉正反意見，包括斥責民主派、讚揚中國共產黨者，認為留言屬傳聞證供及無證案價值。

專訪梁頌恆帖 警認留言有正有反

控方續着曾學綸讀出包括正反意見的留言，在立場專訪梁頌恆的帖文下，有留言稱「梁頌恆加油」、「叫人制裁香港即係損害香港人利益」、「每個人都不站危牆之下，仲有咩人留低做嘢」等，亦有人回應「真係咁多五毛」。曾學綸在盤問下同意，留言包括支持和反對受訪者的意見。

【案件編號：DCCC265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 林紹桐 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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