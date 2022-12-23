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支聯拒交資料案 鄒幸彤：「代理人」不可能在對方不知情下行動

【明報專訊】已解散的支聯會去年涉拒應警方國安處交資料一案，昨在西九龍裁判法院結案陳辭，辯方爭議支聯會不屬於「外國代理人」。前支聯會副主席鄒幸彤批評控方指稱是荒謬，稱「外國代理人」應是被委託人指使、控制及令其得益，代理人不可能在對方不知情之下行動，她舉例說，若一人因為搬屋而撿取街上紙皮，減省了清潔工的工作負擔，亦不能因此界定他成為清潔工的代理人。案件將於明年3月4日裁決。

指資助不應引伸所有金錢交易

3名被告為前支聯會副主席鄒幸彤、前常委鄧岳君及徐漢光，均否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料」罪。控方署理助理刑事檢控專員張卓勤採納書面結案陳辭，庭上沒有補充。

前支聯會副主席鄒幸彤陳辭稱，「外國代理人」被指所受的「資助」，不應引伸及涵蓋所有金錢交易，否則捐款予慈善機構被視為資助。她認為，警方不合理地要求提交關於多個組織、歷時多年的資料，範圍廣泛，支聯會沒可能提供。而且，警方無合法目的要求支聯會交出資料，本案明顯是侵犯人權及導致寒蟬效應。

代表徐漢光的資深大律師戴啟思引述實施細則稱，外國代理人的定義是受外國政府或政治組織資助，或其金錢等報酬；以及為它們的利益而進行活動的人，但警方未能證明捐款者符合上述兩個條件。

戴啟思續稱，國安法賦權警方國安處引用實施細則索取資料，有違《個人資料（私隱）條例》保障的權利，並以含糊字眼凌駕本港法例，要求永久終止聆訊。代表鄧岳君的大律師黃俊嘉同意，認為控方基於公眾利益豁免權（PII）隱去涉案組織等身分對被告不公。

【案件編號：WKCC 3633/21】

相關字詞﹕鄒幸彤 沒有遵從通知規定提供資料罪 支聯會 國安法第43條實施細則 港區國安法

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