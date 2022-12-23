李克強：中央充分肯定李家超工作 未公開提通關釋法 譚耀宗料習今提通關大方向

李克強盼港融國家發展大局

李家超昨午在中南海紫光閣獲李克強接見，兩人會前除下口罩合照，李家超隨後戴上口罩。李克強表示，李家超擔任行政長官半年以來，特區政府積極回應香港社會的關切，恢復香港經濟活力，中央對李家超和特區政府的工作「充分肯定」，中央會繼續全面貫徹、堅定不移實施一國兩制、港人治港、高度自治的方針，全面落實對特別行政區的管治權，落實愛國者治港，全力支持政府依法施政，實現香港長期繁榮穩定。

李克強續稱，香港和祖國命運密切相連，希望特區政府團結帶領香港廣大市民，按國家所需，在融入國家發展大局過程更充分發揮香港獨特優勢，繼續鞏固作為國際金融、貿易和航運中心的地位，打造國際科技中心，寄語香港在背靠內地和面向世界過程，擴大高水平開放。

李家超：感謝關心支持香港

李家超在李克強發言後再除口罩，感謝對方關心和支持香港，及對他的勉勵。他說自上任以來深知任重道遠，必須盡職履責，他和團隊有共同抱負，團結一致，以做實事為原則，以結果為目標，發展經濟，改善民生。

劉兆佳：同時肯定愛國者治港局面

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，李克強的講話基本上重複國家主席習近平七一講話以及中共二十大報告對於香港問題和發展的論述，一方面中央希望香港鞏固和發揮獨特優勢，同時加快融入國家發展大局，也協助國家在嚴峻的國際政治環境下，推動歐亞地區經濟整合，讓香港和國家發展相得益彰。他認為李克強肯定李家超的工作，同時在肯定中央過去數年在香港撥亂反正及構建愛國者治港格局形成的局面。

劉兆佳認為本港與內地通關，只是中國對外恢復開放政策的其中一個環節和部署，相信中央要從全國層面考慮，而非單獨考慮香港的通關要求，雖然李克強沒提及通關，但隨着內地改變防疫政策，他對恢復通關感樂觀，料短期會有好消息。

全國人大常委譚耀宗表示，由於通關和釋法等不是李克強主責的範疇，所以昨日述職時未有提及。至於通關問題，他預期習近平在今日李家超述職時或會提及，但相信只會觸及大方向，不會討論具體安排。

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