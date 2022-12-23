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2022年12月23日星期五
港聞二
李克強：中央充分肯定李家超工作 未公開提通關釋法 譚耀宗料習今提通關大方向
李家超述職分兩日見領導人 料因防疫
拒開死因庭 海難家屬上訴
支聯拒交資料案 鄒幸彤：「代理人」不可能在對方不知情下行動
官拒立場案終止聆訊 指辯方未證「遲交資料致審訊不公」 開審後警擷 英分社主任截圖准呈堂
丘應樺：留意美上訴世貿否 再定下步 陳茂波：標籤上「為難」實際影響小 原則上不應做
世貿上訴機構無人任職 學者：倘美提出勢膠着
三狎同住智障侄女 清潔工認「衰鹹濕」囚16月
西灣河開槍案 兩被告上訴
密接院友改原址檢疫 社署：集中治染疫者 亞博改設3暫託中心
疫苗註冊安全 針後異常不再獲賠
防疫鬆綁 工展會復試食
人工島鐵路加屯西接駁線 竣工無期 田北辰「唔收貨」
三跑焚化廠申聘1700外勞
楊明上訴駁回 獄中過年 官斥悔意一般非盡早認罪 刑罰須阻嚇
女友莊思明旁聽 羈留室探訪遭拒
工會籲按章工作或節日罷工 國泰指無理 保證航班如常
活潑兒一夜巨變 佈道會剖白 阿Mo父：曾獨自洗手間「嚎哭」
遭倒後貨車輾過捲車底 七旬翁不治
3000呎種植場檢千棵大麻樹
着內地生匿「安全屋」 假官員假綁架真勒索
血迹作引 坍塌搜救隊：難忘「塌天秤」6小時開路尋人
大灣區GBA新聞：全球科研城市 穗躋身十大 《自然》分析82期刊發表論文量 港深排名同升
灣區手記：黃桃罐頭 ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：廣州獲批「服務業擴大開放試點」
尊子漫畫
【Emily】立會傳召Google？
【Emily】牆內過冬至 余慧明想食湯圓
【Emily】西貢上窰民俗文物館重開
【Emily】陳茂波拉隊去工展 5國領事齊試食
【Emily】梁君彥中招 副局阿仔家居檢疫
【Emily】廉署委會新成員 May姐獲委任
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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