港聞

港聞二

灣區手記：黃桃罐頭 ／文：尚東美

【明報專訊】內地放鬆新冠疫情管控後，普通民眾預計感染會大規模擴散，大量購買藥物囤積。當中少不了中醫藥的身影，尤其是廣東作為「食療大省」，廣東省中醫院等亦先後推薦各種養生保健湯水或藥方。

坦白講，沒有哪種湯水能夠預防或治療新冠——如果有，抗疫就不用如此費勁了。不過反正人總要食，湯水既能補充營養，美味又能改善心情，不妨一試。廣東的推薦清單中，有很多看起來很美味：冰糖燉雪梨、銀耳蘋果煲瘦肉、陳皮薏米煲鯽魚、五指毛桃煲豬橫脷……

按中醫理論，不同地區的疫情性質不同，所以翻看北京和廣州中醫推薦的藥方，確實是有些不一樣。有北方朋友故作神秘地「推薦」黃桃罐頭。記者百思不得其解：這是富含維他命C？還是健脾開胃？

原來，過去在華北、東北等地難以吃到新鮮水果，每當小朋友生病，家長都會特意買一罐黃桃罐頭，一是以糖分佐苦藥，二是讓病到沒胃口的小朋友多少吃些東西。於是黃桃罐頭就成為病患專用「安慰劑」。雖然生產商在社交平台澄清，強調黃桃罐頭沒有任何藥效，但正如網民所言「沒有藥效，卻有魔力」，甚至有人仍深信童年時家長所說的「這個能治感冒」。從SARS時期開始，東北地區每逢流行病就有人囤黃桃罐頭，這次也不例外，更有商家打出「桃（逃）過疫情」的口號招徠。

「算啦，我寧願吃冰糖燉雪梨。」記者笑道。北方朋友繼續說：「你們廣東人真的不吃罐頭水果嗎？還有梨罐頭、山楂罐頭……」

文：尚東美

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