大灣區GBA新聞：全球科研城市 穗躋身十大 《自然》分析82期刊發表論文量 港深排名同升

自然指數（Nature Index，下稱NI）由國際知名科研出版機構「施普林格自然」（Springer Nature）屬下機構編製，自2015年起每年定期發布，指數追蹤發表過去一年（1月1日至12月31日）在82本自然科學期刊的科研論文。NI採用貢獻份額（share）為各城市及都市圈評分：一篇論文有1個貢獻份額，如文章由10人合撰，機制假定各人的貢獻均等，所以各人同獲0.1個貢獻份額，合撰者的所屬學術機構及地區之貢獻份額亦然。NI依此計算各城市及都市圈的總貢獻份額，得出排名；亦會統計各地區的論文數量。

城市合作樞紐 北京連續6年居首

「2022自然指數」統計2021年數據，結果顯示，北京繼續位居全球科研城市榜首，亦是自2016年超過紐約都市圈，連續6年排在榜首。紐約都市圈保持第二位，上海則從第5升至第3，超越波士頓都市圈和三藩市灣區。

中國城市的科研貢獻在快速增加，例如廣州今年連升5級排第10，首次打入十大。另外兩個大灣區城市香港及深圳亦見上升，其中香港從去年第27升至第23；深圳從第32升至第28（見表）。

雖然北京及其他中國城市表現進步，但中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、公共管理學院教授馬亮指出，中國科研還任重道遠。他稱，NI關注化學、物理、生命科學、地球和環境科學四大自然科學領域，不同城市在這些領域表現差異明顯，中國城市在化學和物理領域保持領先，而美國則在生命科學領域一枝獨秀。NI結果顯示，整體而言，美國貢獻份額約為19,857，仍高於中國的16,754。

研究員：期刊頂尖水平 題材有偏好

其次，NI還考察城市之間的科研合作。北京領先主要因為是中國自然科學研究的合作網絡樞紐，其他城市的主要科研合作伙伴基本上都以北京為主，反映中國科研活動明顯向大城市傾斜，在帶來規模經濟和聚集效應的同時，也可能會帶來科研發展不均衡的局面。

馬亮亦指出，NI的代表性本身也有不足之處，雖然《自然》遴選82份主流期刊的論文，但當中18本是《自然》系列，相當於整體的四分之一，因此主要反映的仍是《自然》系列的論文數量；雖然這些期刊都是學界公認頂尖水平，但單純以數量為依據會以偏概全，而且期刊對論文題材有偏好，很難照顧到各個學科，例如地球和環境科學的佔比就偏低，對交叉學科的關注也不夠。因此馬亮認為NI有一定參考價值，但不應就此自滿，對科研發展掉以輕心。

明報記者