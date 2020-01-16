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大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療

【明報專訊】聯合醫務（0722）旗下聯合醫務中國前日與廣州市南沙區衛生健康局，舉行「共建南沙區穗港協作醫療聯合體項目啟動儀式」，宣布位於南沙國際人才港的金牌全科門診部開幕。門診部標榜港式醫療服務，患者除了可接受駐診醫生面對面問症，亦可通過遠程會診服務連線香港醫生，提供港藥及使用長者醫療券。

標榜港式醫療服務 提供視像會診

聯合醫務中國行政總裁李家聰表示，關注到今年《施政報告》提到要優化長者醫療券計劃，要求所有醫管局旗下的服務機構設有遙距醫療服務，更廣泛利用視像會診等的新服務模式。「作為香港的醫療服務機構，也應該積極響應政府政策，透過遠程視像會診服務模式，為長期居住在大灣區的港人提供港式醫療服務，這也符合南沙方案提到有關促進粵港醫療服務融合、港澳居民安居樂業的創新解決方案」。

李家聰指出，內地生活的香港長者來到南沙金牌全科門診部，除了可由受過港式培訓的醫生提供面對面問診，如這些長者提出希望使用醫療券時，亦可以遠程連線聯合醫務在香港的醫生，透過遠程會診模式使用醫療券，不過只適用於一般常見病的診費，不包括住院。

近期內地確診新冠個案增加，市面退燒藥短缺，李家聰表示有收到港人查詢，相信兩三星期內藥物供應會穩定下來。

退燒藥短缺 料兩三周穩定

此外，國家強調要發揮基層醫療衛生機構的服務能力，除了金牌全科門診部，聯合醫務中國於深圳福田的港式家庭醫生診室日前已開業，南沙醫院的港澳居民服務中心亦正籌建，年底前還將增開5間港澳居民服務中心，明年則預計再開多60間，屆時公司於大灣區提供基層醫療服務的網點將達到169個。

明報記者

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