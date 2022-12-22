研壓縮垃圾機械人 小學生創科節奪冠

由政府資訊科技總監辦公室主要贊助的科技節昨日閉幕並舉行頒獎禮，比賽圍繞愛護校園、健康生活、智慧生活3個主題，學生可根據主題選擇如何在不同範疇上應用創科方案。香港浸信會聯會小學3名學生憑着可壓縮垃圾體積的機械人，獲「創意機械人小先鋒」機械人比賽高小組冠軍。就讀五年級的黃同學稱留意到香港堆填區將飽和，且垃圾徵費在即，盼以壓縮垃圾，將一般家庭「每日扔垃圾」的習慣改為3日一次，減輕垃圾堆填的壓力。3人又稱未來希望加入除臭功能，讓產品能投入使用。

受疫下搶菜啟發 創居家水耕器獲獎

鳳溪第一小學3名學生則憑可在家中種植蔬菜的設備，獲得該組別最佳演繹銀獎。張同學稱留意到新冠疫情期間一度有人搶購食物，部分人買不到菜，故與同學萌生在家中以水耕種菜的念頭。他們製作名為「智家種」的兩層式設備，上層種菜、下層提供水流，並設感應器維持水位穩定，用家只要為設備插上電源、注水到指定位置，便可等待蔬菜收成。他們稱市面的商用水耕設備價格昂貴，希望作品將來能提供價錢更相宜的選擇。