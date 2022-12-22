四旬父認侵犯女兒5年 事主指3歲起被狎百次

被告稱不滿性生活 藉女兒泄慾

被告H.Z.（48歲）承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、10項非禮、1項企圖非禮及兩項殘酷對待兒童罪，其中3項非禮罪在內地發生。庭上透露，被告在內地讀至高中畢業，已離婚。受害者創傷報告顯示，事主有嚴重創傷後遺症，有可能影響其將來。

辯方求情稱，被告親撰求情信解釋為何利用女兒作泄慾工具，他亦及時認罪，以免女兒需要出庭作供而受二次傷害，有真誠悔意；控罪最高刑期是10年監禁，辯方稱明白案情嚴重，即使以10年為量刑起點，亦「不能異議」，惟望法庭考慮被告沒有使用暴力傷害女兒，酌量減刑。

辯方：縱量刑起點10年 不能異議

被告承認案情指，他與同為內地人的妻子在2001年結婚，誕下一子一女；被告妻子於2014年陪同女兒、即本案事主X來港讀小學，翌年被告亦來港照顧X，兒子則留在深圳就學。

在2014至2019年，被告多次在大角嘴及內地的寓所侵犯當時6至11歲的X，包括抓住X的手伸入其內褲，為自己手淫；在碌架牀上脫去X的內褲，將陽具放在X的腿間抽插，令X感痛楚及「只想切掉他的陽具」，X翌日亦感私處疼痛。

被告又多次趁與X留在家時，舔X的陰部，及強迫她為自己口交，曾將陽具放在X的腿間抽插約3分鐘，其陽具一度碰到X的陰部，被告亦摸了X的胸部和私處。

事主患抑鬱 報告指受嚴重創傷

2019年1月，11歲的X向母親透露聖誕假期時遭被告侵犯，母親一周後要求被告遷出。至2021年，母親帶有自殺念頭的X見精神科醫生，X獲診斷患抑鬱症，她向醫生稱曾遭父親性侵，醫生將個案轉介社工，社工最終報警求助。被告被捕後，在警誡下承認與X「大家無著衫親密，但我無插入去」。

【案件編號：HCCC 170/22】