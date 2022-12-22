港聞

港聞二

編輯辯稱警插贓雷射筆

【明報專訊】26歲男編輯涉於2019攜有雷射筆等，被控在公眾地方管有攻擊性武器，被裁定表證成立後，被告昨自辯稱，當日到旺角逛街後打算回家，其間有途人向他派發防毒面罩。另被告指遭人背後用力「撳低」，令他伏在地上，其後才發現是被警員制服。一名防暴警員更把不屬於他的雷射筆塞進其背囊內。

被告唐健豐（26歲）供稱，2019年9月8日下午由天水圍住所出發至釣魚翁行山，他行了約半小時後有微雨，擔心前進會有困難，遂原路折返。他亦憂慮隨時下雨，故在將軍澳買了一把藍色長傘，其後到旺角購買運動用品。他隨後打算回家，但彌敦道街上有多人聚集走動，並得悉旺角站已關閉，遂走到山東街休憩處休息，躲避人群。

他稱步行至巴士站乘車回家時有些黑衣示威者跑過，並有一名男途人向唐遞上防毒面罩，唐因擔心警方發放催淚彈，遂接過面罩。唐走到西洋菜南街附近突被警員制服；一名防暴警員把一支不屬於他的雷射筆塞進其背囊內。控方盤問時質疑唐倘感到危險，但不選擇走到更遠處乘搭西鐵回家，唐則指他當時較疲累，且擔心路面出現突發情况，故未有乘搭西鐵。聆訊今續。

【案件編號：KCCC 1542/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 雷射筆 在公眾地方管有攻擊性武器罪 編輯 反修例事件

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