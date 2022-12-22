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4人聲援理大示威囚15至24月 官斥盲目崇拜青春「近乎戀童癖」

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，約百人涉在尖沙嘴科學館廣場一帶聲援學生被捕，民主黨主席羅健熙非法集結罪脫，遭律政司上訴，而同案罪成的七旬退休老翁、教師及記者等4名男子分別就非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器等罪成，昨天在區院分別被判監24及15個月。法官稱，被告異口同聲說到場為了協助年輕人或學生，惟他形容盲目崇拜青春乃情感投射，甚至是「近乎戀童癖」的行為。

指幫年輕人「幫倒忙」 破壞社會

被裁定非法集結罪成的被告為無業的陳重誼（70歲，案發時，下同）、譚浩鳴（22歲）、小學教師莫德惠（38歲）；任職記者的被告鄧卓儒（26歲）被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。辯方求情稱陳已有悔意，譚過往輔導年輕人，莫在醫療輔助隊服務4年，而鄧製作的影片《水底故事》入選奪目影像計劃。

被告憂警用武 官：有機制監管

法官練錦鴻指出，被告聲稱到場幫助年輕人或學生，但佔據理大的未必是上述兩者，年輕亦非犯案理由，他形容盲目崇拜青春是「近乎戀童癖」，所謂幫忙是「幫倒忙」，破壞社會。被告有心幫助年輕人屬高尚情節，但不理是非所致損害更大，本案為連串愈趨暴力事件的轉折，量刑應以懲罰為主，以24個月為基準。

對於陳稱擔心警方使用武力，練官反駁指警員鮮有開實彈槍射示威者，用得最多的是不損害生命的橡膠子彈及催淚煙，雖然有可改善之處，但警員犯法受機制監管；警員或有擎槍，不過手持的槍非致命，陳無權推開警員。譚和莫攜同衣服和敷料予理大內學生，練官批評是「扭曲的正義之心」，他們不顧事實、只顧立場，推波助瀾，3人判囚24個月。

帶衣服敷料給學生「扭曲正義」

此外，鄧卓儒辯稱在場工作，練官認為新聞工作者具社會價值，作出與當權者不同的論述，但鄧管有的萬用鉗及雷射筆非必需，唯一引伸是鄧協助示威者或反抗，用來挑釁和傷害他人。練官考慮其刑責和非法集結罪相近，以及藏武最高刑期3年，遂判囚15個月。同案另5人認罪，其中女生判入更生中心，其餘4人囚14至18個月。

【案件編號：DCCC 650-655/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 記者 在公眾地方管有攻擊性武器罪 非法集結罪 科學館 理大救援戰 反修例事件

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