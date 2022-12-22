港聞

港聞二

官指刺警罪行嚴重 女友助逃判囚一年

【明報專訊】前年七一防暴警在銅鑼灣制服一名男學生時，24歲工程師以刀插傷警員，凌晨在機場被捕。其女友涉協助他離港潛逃，經審訊後被裁定一項意圖妨礙司法公正罪成，昨天在區域法院被判即時監禁12個月。法官姚勳智指出，本案嚴重之處乃被告男友插傷警員的罪行，若非警方迅速拘捕，他可能在被告的協助下逃離法網，有損司法公正的執行。

被告張芷程（26歲），曾任渠務署的見習工程師，現任職於運輸公司。她是同案被告、工程師黃鈞華（26歲）的女友。控方案情指2020年7月1日下午銅鑼灣發生暴動，黃襲擊警員後逃離現場，張則尋找航班資料，黃購買同晚11時55分前往倫敦的機票，張再替黃買倫敦往台北的機票。翌日凌晨黃在機上被捕。

求情稱出於情侶關係犯案

官接納非有組織 酌情減刑

警方在同月9日拘捕張，在其辦公室電腦發現相關瀏覽紀錄。黃早前承認暴動及有意圖而傷人罪，被判囚5年，意圖妨礙司法公正罪則存檔法庭，不予起訴。

辯方求情時形容，感化官在背景報告的字裏行間，流露對張的高度評價，並在結尾指出，張出於與其男友的關係才涉案。辯方不認同控方呈交的案例，指該些案中的被告涉多番威脅或是用武器，以意圖達至妨礙司法公正，此與本案不同兼且較為嚴重。

辯方稱張本身沒有參與或預謀該刺警事件，她與黃是穩定的情侶，並非為利益或惡意而提供協助。針對張搜索航班資料及購買後續機票等行為，辯方形容即使沒有張的協助，黃亦能執行潛逃計劃，故張不是關鍵角色。

姚官判刑表示，本案嚴重之處在於黃的實質犯罪，張向黃提供協助，有損司法公正的執行，但亦接納辯方求情稱張不涉及複雜的組織及計劃，故合適的量刑起點應為15個月；考慮張的背景正面及受審時同意大部分事實等因素，給予酌情減刑，故判她囚12個月。法官在判刑後，告誡張應在獄中好好反省，冀她日後貢獻社會。

【案件編號：DCCC 189、210、809/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕意圖妨礙司法公正 區域法院 七一刺警案

上 / 下一篇新聞

美限港貨須標中國產 世貿裁違規 港府：再證無理打壓 美：不就安全問題讓步
美限港貨須標中國產 世貿裁違規 港府：再證無理打壓 美：不就安全問題讓步
譚耀宗信通關內地在望 學者倡檢測看齊海外入境者
譚耀宗信通關內地在望 學者倡檢測看齊海外入境者
增50死8個月新高 近周亡故個案升24%
增50死8個月新高 近周亡故個案升24%
李家超：深圳再增驛站名額 每日2800
李家超：深圳再增驛站名額 每日2800
膠袋徵費加至1元 收費免費看包裝 顧客自拆包裝環保署「管唔到」 環團批條款混亂
膠袋徵費加至1元 收費免費看包裝 顧客自拆包裝環保署「管唔到」 環團批條款混亂
搗遠洋船走私 檢2億元海味電子產品 報稱「膠粒」前後腳運滬 可逃稅逾億
搗遠洋船走私 檢2億元海味電子產品 報稱「膠粒」前後腳運滬 可逃稅逾億
執勤駕車撞傷途人 警判社服
執勤駕車撞傷途人 警判社服
分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通
分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通
首置盤不另劃青年名額 梁宏正：各年齡均有房屋問題
首置盤不另劃青年名額 梁宏正：各年齡均有房屋問題
葵青校4.5億跨區重置 議員質疑拖垮新區收生
葵青校4.5億跨區重置 議員質疑拖垮新區收生
躉船起火弟救兄同傷 警列縱火
躉船起火弟救兄同傷 警列縱火
人工島鐵路 港島擬設兩站 堅尼地城附近建新站 「雙保險」防癱瘓
人工島鐵路 港島擬設兩站 堅尼地城附近建新站 「雙保險」防癱瘓
劉國勳：降收入估算務實 本研社質疑低估造價
劉國勳：降收入估算務實 本研社質疑低估造價
述港景物《回憶見》 奪日本國際漫畫獎
述港景物《回憶見》 奪日本國際漫畫獎
屯門十．一示威在場位置不清 兩警對衣著油彈說法相左 沒記錄沒警誡 男護士暴動罪脫
屯門十．一示威在場位置不清 兩警對衣著油彈說法相左 沒記錄沒警誡 男護士暴動罪脫
12港人鄭子豪候上訴准保釋 警告再被捕 官囑「唔好有走動喇」
12港人鄭子豪候上訴准保釋 警告再被捕 官囑「唔好有走動喇」
4人聲援理大示威囚15至24月 官斥盲目崇拜青春「近乎戀童癖」
4人聲援理大示威囚15至24月 官斥盲目崇拜青春「近乎戀童癖」
編輯辯稱警插贓雷射筆
編輯辯稱警插贓雷射筆
四旬父認侵犯女兒5年 事主指3歲起被狎百次
四旬父認侵犯女兒5年 事主指3歲起被狎百次
研壓縮垃圾機械人 小學生創科節奪冠
研壓縮垃圾機械人 小學生創科節奪冠
貨車檢600萬元可卡因 司機被捕
貨車檢600萬元可卡因 司機被捕
大灣區GBA專題：灣區一小時生活圈成形 迎通關
大灣區GBA專題：灣區一小時生活圈成形 迎通關
大灣區GBA專題：大灣區招商大會吸2.5萬億投資 維他奶周生生等粵設地區總部
大灣區GBA專題：大灣區招商大會吸2.5萬億投資 維他奶周生生等粵設地區總部
大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療
大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療
大灣區GBA專題：珠海今首辦灣區服貿會 推動優勢互補
大灣區GBA專題：珠海今首辦灣區服貿會 推動優勢互補
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫苗通未撤 江玉歡質疑違人權公約 醫衛局：防疫民生取平衡
【Emily】疫苗通未撤 江玉歡質疑違人權公約 醫衛局：防疫民生取平衡
【Emily】員佐會前主席陳祖光 獲邀任四川政協
【Emily】員佐會前主席陳祖光 獲邀任四川政協
【Emily】「識於微時」 鄒幸彤記得邵家臻30年前數白欖
【Emily】「識於微時」 鄒幸彤記得邵家臻30年前數白欖
【Emily】經民聯逛工展會 梁美芬盧偉國同喜鹹蛋魚皮
【Emily】經民聯逛工展會 梁美芬盧偉國同喜鹹蛋魚皮
【Emily】律師會嘉許禮 彭韻僖所寫歌曲獲獎
【Emily】律師會嘉許禮 彭韻僖所寫歌曲獲獎
【Emily】港燈綠能比賽 「智能溫室」奪冠
【Emily】港燈綠能比賽 「智能溫室」奪冠