官指刺警罪行嚴重 女友助逃判囚一年

被告張芷程（26歲），曾任渠務署的見習工程師，現任職於運輸公司。她是同案被告、工程師黃鈞華（26歲）的女友。控方案情指2020年7月1日下午銅鑼灣發生暴動，黃襲擊警員後逃離現場，張則尋找航班資料，黃購買同晚11時55分前往倫敦的機票，張再替黃買倫敦往台北的機票。翌日凌晨黃在機上被捕。

求情稱出於情侶關係犯案

官接納非有組織 酌情減刑

警方在同月9日拘捕張，在其辦公室電腦發現相關瀏覽紀錄。黃早前承認暴動及有意圖而傷人罪，被判囚5年，意圖妨礙司法公正罪則存檔法庭，不予起訴。

辯方求情時形容，感化官在背景報告的字裏行間，流露對張的高度評價，並在結尾指出，張出於與其男友的關係才涉案。辯方不認同控方呈交的案例，指該些案中的被告涉多番威脅或是用武器，以意圖達至妨礙司法公正，此與本案不同兼且較為嚴重。

辯方稱張本身沒有參與或預謀該刺警事件，她與黃是穩定的情侶，並非為利益或惡意而提供協助。針對張搜索航班資料及購買後續機票等行為，辯方形容即使沒有張的協助，黃亦能執行潛逃計劃，故張不是關鍵角色。

姚官判刑表示，本案嚴重之處在於黃的實質犯罪，張向黃提供協助，有損司法公正的執行，但亦接納辯方求情稱張不涉及複雜的組織及計劃，故合適的量刑起點應為15個月；考慮張的背景正面及受審時同意大部分事實等因素，給予酌情減刑，故判她囚12個月。法官在判刑後，告誡張應在獄中好好反省，冀她日後貢獻社會。

【案件編號：DCCC 189、210、809/21】

（反修例風暴）