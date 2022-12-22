屯門十．一示威在場位置不清 兩警對衣著油彈說法相左 沒記錄沒警誡 男護士暴動罪脫

被告梁健文（40歲）被控在錦華花園錦薈坊外暴動，被指站在約百多名聚集人群的前排。辯方質疑警長程廣業在記事冊沒寫下被告位置，他記錄首次見到被告的地點與證供不符。程供稱英文水平不高，他以點列式、非順時序記錄。暫委法官鄭念慈認為不順時序記錄容易混淆；如英文水平不足，程可選擇中文書寫，他作為警長應明白這是重要證供、須清楚記錄，由於其解釋不可靠，裁定被告不一定站於前排。

警稱英文不好 官說可寫中文

被告在警員張威業查問下，表示到場希望「支援手足」，他攜有白色T恤用來逃走時改變外形，辯方反對招認呈堂。鄭官指出，張承認無向被告施行警誡，張稱當時不安全，仍有追捕及或暴力事件，他不能和不便書寫。鄭官認為，即使張穿防暴制服不便記錄，亦可以及應該口頭警誡，指張違反查問疑犯規則，控方依賴的招認證供對被告不公平，因此剔除。

被指戴手袖穿長褲 證物欠奉

警長程廣業又稱，聚集者有擲磚及汽油彈，但警員張威業說沒特別行為，兩人描述不一，鄭官認為若然屬實，張沒理由看不到或忘記，故不肯定現場有否上述情况或發生暴動。鄭官指出，案發當天是敏感日子，被告無意示威，則不必以與示威者類同的打扮現身，免遭誤會及拘捕；不過，警員對被告衣著的供辭有出入，警員稱被告戴手袖、穿長褲，惟證物欠缺手袖及只得短褲，相信警員記錯，而且被告在非暴動範圍遭截停，鄭官認為他可能是無辜途人，故裁定他暴動罪脫。

非暴動範圍被截 官：或是途人

翻查資料，同日3名青年被控在屯門大會堂外暴動等罪，其中23歲髮型師助理被裁定暴動、襲警等3罪罪成，判囚4年；另兩人攜帶防毒面罩，背囊有「光復香港」字句的單張，則被裁定非法集結罪不成立。

【案件編號：DCCC 475/22】

明報記者

（反修例風暴）