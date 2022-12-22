港聞

港聞二

屯門十．一示威在場位置不清 兩警對衣著油彈說法相左 沒記錄沒警誡 男護士暴動罪脫

【明報專訊】2019年十一國慶網民發起「六區開花」行動，警方在屯門示威現場附近拘捕40歲男護士，他否認一項暴動罪受審，昨天在區域法院裁決。法官逐一分析案件4項爭議（見表），認為警長的記事冊沒清楚記錄被告位置，他和警員對於有沒有人擲汽油彈描述不一，加上警員承認未有施行警誡，以致被告招認。基於依賴該些供辭對被告不公平，法官剔除招認證供，裁定男護士罪名不成立，當庭釋放。

被告梁健文（40歲）被控在錦華花園錦薈坊外暴動，被指站在約百多名聚集人群的前排。辯方質疑警長程廣業在記事冊沒寫下被告位置，他記錄首次見到被告的地點與證供不符。程供稱英文水平不高，他以點列式、非順時序記錄。暫委法官鄭念慈認為不順時序記錄容易混淆；如英文水平不足，程可選擇中文書寫，他作為警長應明白這是重要證供、須清楚記錄，由於其解釋不可靠，裁定被告不一定站於前排。

警稱英文不好 官說可寫中文

被告在警員張威業查問下，表示到場希望「支援手足」，他攜有白色T恤用來逃走時改變外形，辯方反對招認呈堂。鄭官指出，張承認無向被告施行警誡，張稱當時不安全，仍有追捕及或暴力事件，他不能和不便書寫。鄭官認為，即使張穿防暴制服不便記錄，亦可以及應該口頭警誡，指張違反查問疑犯規則，控方依賴的招認證供對被告不公平，因此剔除。

被指戴手袖穿長褲 證物欠奉

警長程廣業又稱，聚集者有擲磚及汽油彈，但警員張威業說沒特別行為，兩人描述不一，鄭官認為若然屬實，張沒理由看不到或忘記，故不肯定現場有否上述情况或發生暴動。鄭官指出，案發當天是敏感日子，被告無意示威，則不必以與示威者類同的打扮現身，免遭誤會及拘捕；不過，警員對被告衣著的供辭有出入，警員稱被告戴手袖、穿長褲，惟證物欠缺手袖及只得短褲，相信警員記錯，而且被告在非暴動範圍遭截停，鄭官認為他可能是無辜途人，故裁定他暴動罪脫。

非暴動範圍被截 官：或是途人

翻查資料，同日3名青年被控在屯門大會堂外暴動等罪，其中23歲髮型師助理被裁定暴動、襲警等3罪罪成，判囚4年；另兩人攜帶防毒面罩，背囊有「光復香港」字句的單張，則被裁定非法集結罪不成立。

【案件編號：DCCC 475/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕護士 屯門 六區開花 十一國慶 反修例事件

上 / 下一篇新聞

美限港貨須標中國產 世貿裁違規 港府：再證無理打壓 美：不就安全問題讓步
美限港貨須標中國產 世貿裁違規 港府：再證無理打壓 美：不就安全問題讓步
譚耀宗信通關內地在望 學者倡檢測看齊海外入境者
譚耀宗信通關內地在望 學者倡檢測看齊海外入境者
增50死8個月新高 近周亡故個案升24%
增50死8個月新高 近周亡故個案升24%
李家超：深圳再增驛站名額 每日2800
李家超：深圳再增驛站名額 每日2800
膠袋徵費加至1元 收費免費看包裝 顧客自拆包裝環保署「管唔到」 環團批條款混亂
膠袋徵費加至1元 收費免費看包裝 顧客自拆包裝環保署「管唔到」 環團批條款混亂
搗遠洋船走私 檢2億元海味電子產品 報稱「膠粒」前後腳運滬 可逃稅逾億
搗遠洋船走私 檢2億元海味電子產品 報稱「膠粒」前後腳運滬 可逃稅逾億
執勤駕車撞傷途人 警判社服
執勤駕車撞傷途人 警判社服
分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通
分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通
首置盤不另劃青年名額 梁宏正：各年齡均有房屋問題
首置盤不另劃青年名額 梁宏正：各年齡均有房屋問題
葵青校4.5億跨區重置 議員質疑拖垮新區收生
葵青校4.5億跨區重置 議員質疑拖垮新區收生
躉船起火弟救兄同傷 警列縱火
躉船起火弟救兄同傷 警列縱火
人工島鐵路 港島擬設兩站 堅尼地城附近建新站 「雙保險」防癱瘓
人工島鐵路 港島擬設兩站 堅尼地城附近建新站 「雙保險」防癱瘓
劉國勳：降收入估算務實 本研社質疑低估造價
劉國勳：降收入估算務實 本研社質疑低估造價
述港景物《回憶見》 奪日本國際漫畫獎
述港景物《回憶見》 奪日本國際漫畫獎
12港人鄭子豪候上訴准保釋 警告再被捕 官囑「唔好有走動喇」
12港人鄭子豪候上訴准保釋 警告再被捕 官囑「唔好有走動喇」
官指刺警罪行嚴重 女友助逃判囚一年
官指刺警罪行嚴重 女友助逃判囚一年
4人聲援理大示威囚15至24月 官斥盲目崇拜青春「近乎戀童癖」
4人聲援理大示威囚15至24月 官斥盲目崇拜青春「近乎戀童癖」
編輯辯稱警插贓雷射筆
編輯辯稱警插贓雷射筆
四旬父認侵犯女兒5年 事主指3歲起被狎百次
四旬父認侵犯女兒5年 事主指3歲起被狎百次
研壓縮垃圾機械人 小學生創科節奪冠
研壓縮垃圾機械人 小學生創科節奪冠
貨車檢600萬元可卡因 司機被捕
貨車檢600萬元可卡因 司機被捕
大灣區GBA專題：灣區一小時生活圈成形 迎通關
大灣區GBA專題：灣區一小時生活圈成形 迎通關
大灣區GBA專題：大灣區招商大會吸2.5萬億投資 維他奶周生生等粵設地區總部
大灣區GBA專題：大灣區招商大會吸2.5萬億投資 維他奶周生生等粵設地區總部
大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療
大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療
大灣區GBA專題：珠海今首辦灣區服貿會 推動優勢互補
大灣區GBA專題：珠海今首辦灣區服貿會 推動優勢互補
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫苗通未撤 江玉歡質疑違人權公約 醫衛局：防疫民生取平衡
【Emily】疫苗通未撤 江玉歡質疑違人權公約 醫衛局：防疫民生取平衡
【Emily】員佐會前主席陳祖光 獲邀任四川政協
【Emily】員佐會前主席陳祖光 獲邀任四川政協
【Emily】「識於微時」 鄒幸彤記得邵家臻30年前數白欖
【Emily】「識於微時」 鄒幸彤記得邵家臻30年前數白欖
【Emily】經民聯逛工展會 梁美芬盧偉國同喜鹹蛋魚皮
【Emily】經民聯逛工展會 梁美芬盧偉國同喜鹹蛋魚皮
【Emily】律師會嘉許禮 彭韻僖所寫歌曲獲獎
【Emily】律師會嘉許禮 彭韻僖所寫歌曲獲獎
【Emily】港燈綠能比賽 「智能溫室」奪冠
【Emily】港燈綠能比賽 「智能溫室」奪冠