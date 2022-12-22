述港景物《回憶見》 奪日本國際漫畫獎

77地區503作品脫穎而出

日本駐港總領事館昨午在facebook公布Pen So得獎的消息，並指出本屆比賽參賽作品為歷屆最多。帖文引述Pen So表示，《回憶見》是一個關於香港景物的故事，他對香港故事也可得到世界獎項，做到國際競爭水平，感到「很夢幻」。

《回憶見》描述一名網絡創作女歌手離家出走3年後失憶，只知自己手握畫了大量香港景物的畫簿暈倒在街，遂憑畫簿追尋消失的記憶。

作者Pen So：以為大會搞錯

Pen So隨後亦在個人facebook專頁表示，前幾日收到電話通知後「人呆了」，覺得大會可能搞錯，直至收到電郵才相信自己獲獎的消息。

Pen So又說，數年前在動漫基地看到前輩的頒獎典禮，曾幻想自己可取得國際漫畫獎，至今年終於實現。

日本國際漫畫獎於2007年創立，由時任外務大臣麻生太郎發起，隨後每年舉辦，旨在表揚為國際文化交流做出貢獻的漫畫家，亦是國際漫畫界的最高殊榮之一。今屆金獎得主為韓國插畫師Seong Ryul，其作品為《In Summer》；Pen So則與台灣漫畫家「星期一回收日」及法國漫畫家Jim Bishop同奪銀獎。