劉國勳：降收入估算務實 本研社質疑低估造價

劉國勳表示，新冠疫情下經濟下滑，政府調低收入做法務實，中部水域人工島賣地收益現仍高於成本費用，認為項目值得繼續支持。他又稱，疫情下工程費用和收益有變，日後收益或會增加，距填海尚有數年，發展局現時只就場景預測和估算，料要到填海時或42個月研究完成後才會看到最準確工程造價。

人工島填海計劃由原本擬建兩個人工島改為3個，陳劍青表示，做法對大嶼山的沙灘、航道、生態環境有重大改變，而今次填海水深比以往填海計劃深一倍，造價或嚴重低估。

林超英：建島損國家生物安全

人工島擬建過海鐵路擬由洪水橋往屯門小欖，不再以原計劃屯門內河碼頭為起點。立法會議員田北辰昨於《千禧年代》說，改線主要服務北部都會區和跨境客，將屯門50萬人棄之不顧，質疑「不靠屯門50萬人，能否塞滿架車？」

前天文台長林超英昨於facebook稱，人工島項目在北部都會區出台後失去價值。他說全國在建設生態文明，禁止填海，香港卻「鑽『一國兩制』空子」，破壞海洋生態，成為全國生態文明最落後地區，認為人工島違反憲法中「生態文明建設」精神，損害國家生物安全。