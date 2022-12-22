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人工島鐵路 港島擬設兩站 堅尼地城附近建新站 「雙保險」防癱瘓

【明報專訊】籌劃中的中部水域人工島初步規劃將興建全長約30公里鐵路，以港島香港大學站及洪水橋站為起點終點，途經人工島，再由洪水橋站接駁至前海通往深圳。本報從多於一個消息渠道得悉，基於經濟及政治考量，政府有意設港大站為終點，因可促進兩地創科及人才交流；同時擬於港鐵堅尼地城站附近增設新車站，令人工島可接駁至兩個港島西的車站，以作「雙保險」，若其中一個站故障，亦有另一個站通往港島。有立法會議員贊同上述方案，認為有助加強整個鐵路效益。

明報記者 區慧盈

發展局回覆稱，初步建議於鐵路沿線增設多個轉乘站，包括乘客可於香港大學站轉乘港島線，同時探討於堅尼地城增設車站轉乘港島線的可行度，以加強鐵路網絡抗禦能力。至於連接的策略性道路和鐵路技術的可行性研究，發展局料於2024年底完成。

田北辰稱增效益 加站費用有限

據本報了解，發展局擬於堅尼地城站附近不多於10分鐘步行距離興建一新車站，情况類同目前尖沙嘴及尖東站；新站向東接駁至港大站，向西接駁至人工島。換言之日後市民可透過港大站或堅尼地城新站出入人工島，並接駁至前海。消息人士稱，此舉為預防若港大站「出事」，整條鐵路將無法直接駁至港島，人工島交通受阻，故加車站實為港府雙重保險。惟由於上述屬初步規劃，增建車站選址尚在研究，但有關項目建造費用已初步包括於5800億元的整體預算中。

實政圓桌立法會議員田北辰贊同上述方案，認為增設多一個站不但可分流，亦可「買個保險」。他稱若港大站作為唯一接駁站，萬一出現意外，市民將無法從前海直接接駁至港島。他估計，即使增設多一個站費用亦有限，認為新站可加強鐵路效益。同時，他認為港大為本港最高學府，從鐵路規劃層面上亦有助輸出及輸入人才，以及加強兩地的學術交流。

張欣宇憂難如旺角太子轉乘便捷

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇則稱，當初設計港大站時，應未有考量該站日後將接駁至人工島，預期局方將擴建港大站，以增設轉乘通道。惟他對在堅尼地城附近增設新站有所保留，認為難以達到目前旺角及太子站同台轉乘的便捷性。

港島西選區立法會議員陳學鋒擔心，港大站的容量難以承載日後客量，但具體仍需視乎局方規劃。整體而言，他認為最新鐵路規劃有如「圓形循環」，貫穿東西南北，便捷市民到澳門及內地。

根據發展事務委員會文件，約30公里的鐵路，將以洪水橋站及香港大學站為起點及終點，途徑屯門小欖一帶及欣澳，再貫穿人工島其中的A及C島，接駁至規劃中的港深西部鐵路（即洪水橋至前海）通往深圳。鐵路同時接駁3條現有鐵路線，包括港島線、東涌線及屯馬線。

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