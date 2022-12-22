葵青校4.5億跨區重置 議員質疑拖垮新區收生

被質疑效益 教局：創深水埗小班條件

郭怡雅神父紀念學校昨在校網表示，新校舍工程明年農曆新年假期後開展，料2025年竣工，期望同年底前遷入。教聯會議員鄧飛質疑跨區重置令深水埗面臨收生不足甚至殺校，質疑項目是否符合成本效益。他希望當局改善估算每區學生的方法，稱目前純粹按當區住戶人數估算學童「流於靜態」。

教育局副局長施俊輝稱，葵青區小學已全區小班教學，深水埗57%小學實行小班，今次項目理順學位供求，亦為深水埗全區推行小班創造條件，當局亦會研究日後跨區重置學校安排，並檢視學生人口估算「如何計準啲」，以符合善用公帑原則。

自由黨邵家輝稱，上周五原訂為今年最後一次財委會，惟會上8個項目中3個需討論，批評當局全部項目擠進同一天，「你諗住我哋議員一定畀你過咩？我哋唔可以問問題咩？」最終昨日加開一次會議，他不滿當局急於通過項目，稱有議員全家原擬去旅行，為特別會議改機票。教育局副秘書長梁蘊儀回應，學校獲撥款後，工程可如期進行，「如遲幾個月，學校（新校舍）或遲一個學年才開學」。財委會副主席易志明提醒，該會非「橡皮圖章」，「不一定要幫你（政府）過晒佢」。