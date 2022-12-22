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首置盤不另劃青年名額 梁宏正：各年齡均有房屋問題

【明報專訊】民政及青年事務局前日公布《青年發展藍圖》，惟未提及修補與青年關係。民青局副局長梁宏正昨出席商台《在晴朗的一天出發》稱，政府有誠意在青年工作交出成績，會與持不同理念人士溝通。被問到會否承諾不拒絕曾因反修例運動被捕者加入政府委員會，他說只要符合條件均可加入，但強調成員要以專業推動政府及社會發展。

《藍圖》就協助青年置業提出多項措施，梁宏正認為青年的需要多元，部分人期望置業，亦有人重視事業，青年問題不單純源於置業，沒有單一政策可涵蓋全部年輕人。梁宏正於港台《千禧年代》則稱，再度推出「港人首次置業」項目，會按照現行安排，即不會為青年特別劃出名額。被問到為何不為青年專設計劃，梁稱不同年齡層均面對房屋問題，當局有通盤考慮，他說過去逾八成購買「首置」項目的人均是40歲以下，相信計劃本身對青年有吸引力。至於資助非政府機構租用酒店作青年宿舍，他透露已有數間酒店有興趣，料明年首季能如期推行。《藍圖》提出開發手機應用程式提供一站式青年資訊，梁宏正稱會邀青年就應用程式提供意見，確保不同層面均切合青年需要，目標明年內推出。他強調與青年溝通交流很重要，將沿用《藍圖》的措施聆聽青年意見。

青協倡建其他住屋選擇 宿舍接駁市場

青協督導主任張淑鳳在同一節目稱，長遠應建立置業階梯，為青年提供「港人首置」計劃以外其他可負擔的住屋選擇，例如將青年宿舍與其他住屋市場接駁。她指出，落實和執行政策時或會出現問題，促請當局定期檢視措施並交代成效。

相關字詞﹕梁宏正 青年發展藍圖

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