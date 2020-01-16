分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通

明報記者 陳柔雅

位於旺角的麥花臣場館前身為俗稱「舊伊館」的伊利沙伯女皇二世青年遊樂場館，1953年落成，2009年拆卸重建，2013年8月重啟。社署回覆本報稱，協會以免地價私人協約方式獲批麥花臣室內場館用地，根據政府與協會所簽契約，協會須就用地的室內場館及商業地庫產生的淨收入與政府分攤，抵消政府對協會的資助，並須按契約所訂條款每年向社署提交帳目報表，以釐定抵消資助的金額。

政府協助重建 攤分盈利抵資助

被問追討多少、為何至今才追討、協會不還款有何後果，社署均沒回應，稱正跟進相關事宜並與協會保持溝通。

協會表示，於麥花臣場館重建前與政府簽契約，應政府要求，重建後需把場館及地庫商舖的純營運盈餘與政府攤分，又說轄下場館及營地租用服務的收益，除了不時補貼政府資助的不足，便是提供非政府資助服務的部分主要資金來源。

協會沒回應為何一直未攤分金額予政府及將決定歸還多少，稱一直有跟社署溝通。協會2021/22年度核數師報告提到，協會仍就計算收入分攤與政府談判。

近年常辦演唱會 疫下使用率降

麥花臣場館屬多用途體育館，除舉辦籃球等體育比賽、招聘會和展覽外，亦吸引不少本地與海外歌手舉行演唱會，包括前英國樂隊The Smiths主唱Morrissey，韓國女團Apink成員恩地，本地樂隊RubberBand、歌手Serrini、林家謙、姜濤、方皓玟等。據協會年報，場館2018/19年度使用率達102.2%，其後受新冠疫情及防疫措施影響，2020/21年度使用率急跌至16.5%，2020年9月政府推行普及社區檢測計劃時曾徵用場館作檢測中心。2021/22年度使用率回升至近七成半。

協會近3年度兩虧損 21/22轉盈

翻查協會財務報表及核數師報告，經歷5個財政年度錄得盈餘後，2019/20和2020/21年度皆有虧損，其中業務檢討報告形容2020/21年度錄得的826萬元虧損為「創會88年來最高紀錄」，稱新冠疫症及限聚令直接嚴重影響該會各類工作，當中依賴營運收益的服務如場館和營舍影響尤甚。2021/22年度協會轉虧為盈，錄得956萬元盈餘。