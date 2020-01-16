分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通

【明報專訊】香港遊樂場協會（下稱協會）轄下麥花臣場館2013年完成重建後，近年成為演唱會熱門場地，由於場館獲政府協助重建，協會簽契約承諾重建後需把室內場館及地庫商舖的純營運盈餘與政府攤分，以抵消政府的資助。本報獲悉，雙方多年來對攤分金額和計算方法存在分歧，協會一直未還款，上月社署去信追討約千萬元。翻查協會2021/22年度核數師報告，截至今年3月底協會執委會估算須攤分約269萬元。社署和協會沒回應各自認為應攤分金額，僅稱有就事件與對方溝通。
明報記者 陳柔雅
位於旺角的麥花臣場館前身為俗稱「舊伊館」的伊利沙伯女皇二世青年遊樂場館，1953年落成，2009年拆卸重建，2013年8月重啟。社署回覆本報稱，協會以免地價私人協約方式獲批麥花臣室內場館用地，根據政府與協會所簽契約，協會須就用地的室內場館及商業地庫產生的淨收入與政府分攤，抵消政府對協會的資助，並須按契約所訂條款每年向社署提交帳目報表，以釐定抵消資助的金額。
政府協助重建 攤分盈利抵資助
被問追討多少、為何至今才追討、協會不還款有何後果，社署均沒回應，稱正跟進相關事宜並與協會保持溝通。
協會表示，於麥花臣場館重建前與政府簽契約，應政府要求，重建後需把場館及地庫商舖的純營運盈餘與政府攤分，又說轄下場館及營地租用服務的收益，除了不時補貼政府資助的不足，便是提供非政府資助服務的部分主要資金來源。
協會沒回應為何一直未攤分金額予政府及將決定歸還多少，稱一直有跟社署溝通。協會2021/22年度核數師報告提到，協會仍就計算收入分攤與政府談判。
近年常辦演唱會 疫下使用率降
麥花臣場館屬多用途體育館，除舉辦籃球等體育比賽、招聘會和展覽外，亦吸引不少本地與海外歌手舉行演唱會，包括前英國樂隊The Smiths主唱Morrissey，韓國女團Apink成員恩地，本地樂隊RubberBand、歌手Serrini、林家謙、姜濤、方皓玟等。據協會年報，場館2018/19年度使用率達102.2%，其後受新冠疫情及防疫措施影響，2020/21年度使用率急跌至16.5%，2020年9月政府推行普及社區檢測計劃時曾徵用場館作檢測中心。2021/22年度使用率回升至近七成半。
協會近3年度兩虧損 21/22轉盈
翻查協會財務報表及核數師報告，經歷5個財政年度錄得盈餘後，2019/20和2020/21年度皆有虧損，其中業務檢討報告形容2020/21年度錄得的826萬元虧損為「創會88年來最高紀錄」，稱新冠疫症及限聚令直接嚴重影響該會各類工作，當中依賴營運收益的服務如場館和營舍影響尤甚。2021/22年度協會轉虧為盈，錄得956萬元盈餘。