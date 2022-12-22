搗遠洋船走私 檢2億元海味電子產品 報稱「膠粒」前後腳運滬 可逃稅逾億

共9貨櫃包括中風藥供應內地

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧表示，上周日（11日）在葵青貨櫃碼頭搜查一艘目標遠洋船，載有400個貨櫃，準備出發前往上海，船務文件顯示當中4個貨櫃報稱載有膠粒。由於內地有生產大量膠粒，引起關員懷疑，遂用X光儀器檢驗，發現貨物的形狀、密度等均有異常，故打開貨櫃，見櫃門附近放置4板膠粒，惟將膠粒搬開，發現有人以大黑布遮蓋後方大批走私貨物，包括乾海味、紅酒及2000盒醫治中風的藥物，約涉1.05億元。海關相信該批中風藥來自外地，將供應內地市場。海關其後拘捕一名寄貨公司董事及安排貨物出口的負責人。

空殼公司付運 兩董事3負責人被捕

特別調查第一組指揮官呂少輝稱，關員翌日繼續執法，搜查另一艘遠洋船，發現一批報稱載有衣服及家庭用品的貨物，將運往內地義烏，引起海關懷疑，遂檢查4個貨櫃，當中3個貨櫃與申報貨物相同，惟其中一個裝有大批走私貨物，包括電子產品、清酒、乾海馬及膨魚鰭等瀕危物種，以及超過7萬張黑膠唱片。另關員又在4個報稱載有膠粒的貨櫃發現大量走私貨物，其收藏手法與第一宗案件相同，共涉9500萬元，遂拘捕4名男子，他們為寄貨公司董事及安排貨物出口的負責人，其中一人同為第一宗案件被捕人。

海關特別調查課監督鄭德喜表示，不法分子將8個同樣申報為膠粒的貨櫃，刻意分開兩艘同樣前往上海、出發日子只相差一日的遠洋船運載，明顯為減低被執法部門查獲時造成的損失。

海關：近歲晚物流稍停 年貨需求大

調查顯示，是次貨物的寄貨公司無實際業務，不排除為空殼公司，且運費均以現金支付，相信有人企圖逃避海關執法。海關指兩艘船由越南到港，準備前往上海，當中所載的走私貨品以電子產品及貴價海味為主。海關又提到新年將至，估計物流業將稍作停頓，而內地市民亦準備辦年貨過年，因此走私分子利用遠洋船將走私貨運返內地。