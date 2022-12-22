港聞

港聞二

膠袋徵費加至1元 收費免費看包裝 顧客自拆包裝環保署「管唔到」 環團批條款混亂

【明報專訊】膠袋徵費將於下周六（31日）起由0.5元加至1元，而豁免徵費的類別都有調整。屆時市民購買冷凍包裝食品，以及完全包裝的蔬果肉類，索取膠袋都要付款，超市的平口袋亦要收費；然而，若市民購買完全包裝蔬果時先拆去包裝然後索取膠袋，便會由原本要付費變成免費。環保署副署長陸嘉健昨承認「管不到顧客的行為」。綠惜地球認為新計劃下「非完全包裝的食品」仍有豁免，認為豁免條款混亂，間接鼓勵預先包裝產品，有違環保初心；又認為大部分水果都有外表保護，毋須額外包裝，應統一收膠袋費，鼓勵走塑。

超市平口袋不再任取 冷凍品撤豁免

為配合新措施，惠康表示已收起放置於自助收銀機上的免費平口膠袋，鼓勵顧客自備購物袋，並會推出活動換領可重用的購物袋，減少浪費。百佳表示將配合塑膠購物袋收費計劃新政策，訂立內部指引，為員工提供培訓，而店內會張貼海報鼓勵市民自備購物袋。一田超市表示會全力配合新措施，又稱過去兩年，一田膠袋派發量分別按年跌9%及6%。

寬限一月 首違例商戶最高罰10萬

環保署表示，新例生效後一個月為寬限期，若見違例主要以勸喻為主，讓公眾及商戶適應，如發現有商戶多次違例，可處以2000元定額罰款，甚至檢控；首次被裁定違例時，最高可處罰款10萬元，其後每次被定罪最高可處罰款20萬元。

膠袋徵費計劃推行至今超過13年，首階段於2009年推出，涵蓋3000間連鎖超市及便利店等，到2015年全面推行。環保署前年錄得整體膠袋棄置量為41.8億個，按年升2.5%，當中約6.2億個是豁免收費的平口袋。立法會今年10月通過優化計劃的相關法案，下周六起實施，當局估計，將膠袋收費提高至1元，可令全港膠袋用量減四分之一。環保署稱，未來個多星期會加強宣傳，包括到街市向商販講解，亦會準備指引和單張。

豁免食品一單一袋 容量不足可多索

環保署副署長陸嘉健稱，除增加膠袋徵費金額，優化計劃下，亦取消冷凍食物豁免膠袋收費，至於無包裝及未完全包裝的食物，以及可即時食用的外賣食品，仍可獲免費膠袋，每宗交易只可以索取一個膠袋。不過，若膠袋容量不夠盛載所有食品，或多種食品放在同一膠袋內會令食品受損等，仍可免費索取多個膠袋（見圖）。

不解水果有外表保護可豁免

綠惜地球：應劃一徵費

陸嘉健表示，沒有包裝及未完全包裝的食物，仍可免費索取膠袋的安排是出於衛生考慮，餐飲外賣獲豁免則是考慮到實際操作。被問到日後市民自行拆開蔬果包裝，購買時索取膠袋就會變成免費，陸承認管不到市民的行為；至於超市普遍在自助收費設施旁放置平口袋，供顧客免費取用，不少市民都會取用多個，下周六起會變成收費，陸指屆時要視乎平口袋本身載什麼，如用來盛載凍肉，就要收費，盛載散裝蔬果則仍可豁免收費。

綠惜地球表示，過去一周巡視多間連鎖超市，發現仍有超市將平口袋放於自助收銀機及貨架旁當眼處，供顧客自由取用，有顧客甚至一次過取4至5個，促超市盡快停止讓顧客任取平口袋，並於當眼處張貼告示提醒顧客新法例即將落實，協助顧客盡早適應。

上 / 下一篇新聞

美限港貨須標中國產 世貿裁違規 港府：再證無理打壓 美：不就安全問題讓步
美限港貨須標中國產 世貿裁違規 港府：再證無理打壓 美：不就安全問題讓步
譚耀宗信通關內地在望 學者倡檢測看齊海外入境者
譚耀宗信通關內地在望 學者倡檢測看齊海外入境者
增50死8個月新高 近周亡故個案升24%
增50死8個月新高 近周亡故個案升24%
李家超：深圳再增驛站名額 每日2800
李家超：深圳再增驛站名額 每日2800
搗遠洋船走私 檢2億元海味電子產品 報稱「膠粒」前後腳運滬 可逃稅逾億
搗遠洋船走私 檢2億元海味電子產品 報稱「膠粒」前後腳運滬 可逃稅逾億
執勤駕車撞傷途人 警判社服
執勤駕車撞傷途人 警判社服
分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通
分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通
首置盤不另劃青年名額 梁宏正：各年齡均有房屋問題
首置盤不另劃青年名額 梁宏正：各年齡均有房屋問題
葵青校4.5億跨區重置 議員質疑拖垮新區收生
葵青校4.5億跨區重置 議員質疑拖垮新區收生
躉船起火弟救兄同傷 警列縱火
躉船起火弟救兄同傷 警列縱火
人工島鐵路 港島擬設兩站 堅尼地城附近建新站 「雙保險」防癱瘓
人工島鐵路 港島擬設兩站 堅尼地城附近建新站 「雙保險」防癱瘓
劉國勳：降收入估算務實 本研社質疑低估造價
劉國勳：降收入估算務實 本研社質疑低估造價
述港景物《回憶見》 奪日本國際漫畫獎
述港景物《回憶見》 奪日本國際漫畫獎
屯門十．一示威在場位置不清 兩警對衣著油彈說法相左 沒記錄沒警誡 男護士暴動罪脫
屯門十．一示威在場位置不清 兩警對衣著油彈說法相左 沒記錄沒警誡 男護士暴動罪脫
12港人鄭子豪候上訴准保釋 警告再被捕 官囑「唔好有走動喇」
12港人鄭子豪候上訴准保釋 警告再被捕 官囑「唔好有走動喇」
官指刺警罪行嚴重 女友助逃判囚一年
官指刺警罪行嚴重 女友助逃判囚一年
4人聲援理大示威囚15至24月 官斥盲目崇拜青春「近乎戀童癖」
4人聲援理大示威囚15至24月 官斥盲目崇拜青春「近乎戀童癖」
編輯辯稱警插贓雷射筆
編輯辯稱警插贓雷射筆
四旬父認侵犯女兒5年 事主指3歲起被狎百次
四旬父認侵犯女兒5年 事主指3歲起被狎百次
研壓縮垃圾機械人 小學生創科節奪冠
研壓縮垃圾機械人 小學生創科節奪冠
貨車檢600萬元可卡因 司機被捕
貨車檢600萬元可卡因 司機被捕
大灣區GBA專題：灣區一小時生活圈成形 迎通關
大灣區GBA專題：灣區一小時生活圈成形 迎通關
大灣區GBA專題：大灣區招商大會吸2.5萬億投資 維他奶周生生等粵設地區總部
大灣區GBA專題：大灣區招商大會吸2.5萬億投資 維他奶周生生等粵設地區總部
大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療
大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療
大灣區GBA專題：珠海今首辦灣區服貿會 推動優勢互補
大灣區GBA專題：珠海今首辦灣區服貿會 推動優勢互補
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】疫苗通未撤 江玉歡質疑違人權公約 醫衛局：防疫民生取平衡
【Emily】疫苗通未撤 江玉歡質疑違人權公約 醫衛局：防疫民生取平衡
【Emily】員佐會前主席陳祖光 獲邀任四川政協
【Emily】員佐會前主席陳祖光 獲邀任四川政協
【Emily】「識於微時」 鄒幸彤記得邵家臻30年前數白欖
【Emily】「識於微時」 鄒幸彤記得邵家臻30年前數白欖
【Emily】經民聯逛工展會 梁美芬盧偉國同喜鹹蛋魚皮
【Emily】經民聯逛工展會 梁美芬盧偉國同喜鹹蛋魚皮
【Emily】律師會嘉許禮 彭韻僖所寫歌曲獲獎
【Emily】律師會嘉許禮 彭韻僖所寫歌曲獲獎
【Emily】港燈綠能比賽 「智能溫室」奪冠
【Emily】港燈綠能比賽 「智能溫室」奪冠