膠袋徵費加至1元 收費免費看包裝 顧客自拆包裝環保署「管唔到」 環團批條款混亂

超市平口袋不再任取 冷凍品撤豁免

為配合新措施，惠康表示已收起放置於自助收銀機上的免費平口膠袋，鼓勵顧客自備購物袋，並會推出活動換領可重用的購物袋，減少浪費。百佳表示將配合塑膠購物袋收費計劃新政策，訂立內部指引，為員工提供培訓，而店內會張貼海報鼓勵市民自備購物袋。一田超市表示會全力配合新措施，又稱過去兩年，一田膠袋派發量分別按年跌9%及6%。

寬限一月 首違例商戶最高罰10萬

環保署表示，新例生效後一個月為寬限期，若見違例主要以勸喻為主，讓公眾及商戶適應，如發現有商戶多次違例，可處以2000元定額罰款，甚至檢控；首次被裁定違例時，最高可處罰款10萬元，其後每次被定罪最高可處罰款20萬元。

膠袋徵費計劃推行至今超過13年，首階段於2009年推出，涵蓋3000間連鎖超市及便利店等，到2015年全面推行。環保署前年錄得整體膠袋棄置量為41.8億個，按年升2.5%，當中約6.2億個是豁免收費的平口袋。立法會今年10月通過優化計劃的相關法案，下周六起實施，當局估計，將膠袋收費提高至1元，可令全港膠袋用量減四分之一。環保署稱，未來個多星期會加強宣傳，包括到街市向商販講解，亦會準備指引和單張。

豁免食品一單一袋 容量不足可多索

環保署副署長陸嘉健稱，除增加膠袋徵費金額，優化計劃下，亦取消冷凍食物豁免膠袋收費，至於無包裝及未完全包裝的食物，以及可即時食用的外賣食品，仍可獲免費膠袋，每宗交易只可以索取一個膠袋。不過，若膠袋容量不夠盛載所有食品，或多種食品放在同一膠袋內會令食品受損等，仍可免費索取多個膠袋（見圖）。

不解水果有外表保護可豁免

綠惜地球：應劃一徵費

陸嘉健表示，沒有包裝及未完全包裝的食物，仍可免費索取膠袋的安排是出於衛生考慮，餐飲外賣獲豁免則是考慮到實際操作。被問到日後市民自行拆開蔬果包裝，購買時索取膠袋就會變成免費，陸承認管不到市民的行為；至於超市普遍在自助收費設施旁放置平口袋，供顧客免費取用，不少市民都會取用多個，下周六起會變成收費，陸指屆時要視乎平口袋本身載什麼，如用來盛載凍肉，就要收費，盛載散裝蔬果則仍可豁免收費。

綠惜地球表示，過去一周巡視多間連鎖超市，發現仍有超市將平口袋放於自助收銀機及貨架旁當眼處，供顧客自由取用，有顧客甚至一次過取4至5個，促超市盡快停止讓顧客任取平口袋，並於當眼處張貼告示提醒顧客新法例即將落實，協助顧客盡早適應。