增50死8個月新高 近周亡故個案升24%

昨增近1.7萬宗 連續半月破萬

48宗由公院呈報的感染新冠後死亡個案，死者介乎59至97歲，當中10人來自院舍。兩宗公眾殮房呈報個案分別為91歲及80歲男子，二人同於12月16日離世。

院舍個案方面，昨公布多23間安老院舍呈報陽性個案，涉37名院友及6名員工，8間殘疾人士院舍則有9名院友及一名員工染疫，共68名院友被列密切接觸者須檢疫。

工展會展攤可自行提供試食

另外，今日起市民可於公眾娛樂場所及活動場所戶外範圍等除口罩飲食，正舉行的工展會可受惠，主辦的廠商會會長史立德向本報稱，以往工展會其中一大特色是設有熟食區，售賣即場烹調飲食，但由於場內佈局早已規劃，加上工展會會期現只餘一周多至下月1日，已沒時間及位置臨時加設熟食區，惟今日起參展攤位可自行提供試食，料售賣即食及熟食的攤位會積極提供試食吸客。他相信冬天天氣凍，「市民聞到香味會肚餓」，展場可試食有助推動氣氛消費，有信心生意可上升。

（新冠疫情）