增50死8個月新高 近周亡故個案升24%

【明報專訊】本港新冠疫情持續，衛生防護中心前日表示過去一周死亡個案呈上升趨勢，較前一周升約24%，醫管局昨公布新增48宗由公立醫院呈報的死亡個案，另有兩宗公眾殮房呈報個案，整體單日死亡數字為4月中以來最高。昨亦為本港連續第15日公布錄得逾萬宗新冠陽性個案，昨公布新增16,953宗個案，其中15,971宗本地個案、982宗輸入個案。翻查資料，過去一周（14至20日）平均每日有853宗輸入個案，入境者陽性比例約4.05%。
昨增近1.7萬宗 連續半月破萬
48宗由公院呈報的感染新冠後死亡個案，死者介乎59至97歲，當中10人來自院舍。兩宗公眾殮房呈報個案分別為91歲及80歲男子，二人同於12月16日離世。
院舍個案方面，昨公布多23間安老院舍呈報陽性個案，涉37名院友及6名員工，8間殘疾人士院舍則有9名院友及一名員工染疫，共68名院友被列密切接觸者須檢疫。
工展會展攤可自行提供試食
另外，今日起市民可於公眾娛樂場所及活動場所戶外範圍等除口罩飲食，正舉行的工展會可受惠，主辦的廠商會會長史立德向本報稱，以往工展會其中一大特色是設有熟食區，售賣即場烹調飲食，但由於場內佈局早已規劃，加上工展會會期現只餘一周多至下月1日，已沒時間及位置臨時加設熟食區，惟今日起參展攤位可自行提供試食，料售賣即食及熟食的攤位會積極提供試食吸客。他相信冬天天氣凍，「市民聞到香味會肚餓」，展場可試食有助推動氣氛消費，有信心生意可上升。