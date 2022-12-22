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譚耀宗信通關內地在望 學者倡檢測看齊海外入境者

【明報專訊】本港與內地通關漸露曙光，近日頻傳兩地有望下月通關。全國人大常委譚耀宗昨稱相信通關在望，留意到各方消息均說正準備通關工作。本港多名政府專家顧問接受本報訪問均認為，本港有條件與內地通關，雖然內地疫情近日持續升溫，但本港有強大混合免疫保護屏障。有學者亦認同輸入個案對本港整體疫情影響輕微，如內地容許通關，本港「無理由唔要」，但須做好把關，建議當局調整內地抵港者核酸檢測要求至與海外及台灣入境者看齊，除抵港後第二日，抵港當日也要檢測。

高鐵網1．4有來港班次 無票價

各界近期多次傳出準備通關的消息，署理運輸及物流局長廖振新上周稱，當局就通關之時可恢復包括廣深港高鐵在內的跨境交通做準備。本報昨發現，內地高鐵訂票網站「中國鐵路網12306」顯示，下月4日多個內地高鐵站包括深圳北、廣州南、北京西、武漢、鄭州東、石家莊、長沙南等，均有一班開往高鐵香港西九龍站的列車，惟沒具體時間及價格，顯示「列車運行圖調整，暫停發售」。

負責營運高鐵香港段的港鐵昨回覆本報時未正面回應是否下月4日恢復營運，重申現時仍暫停服務，何時恢復運作視乎疫情發展及政府安排。

有傳媒稱內地1月3日改「0＋3」

「香港衛視」昨引述消息報道，內地1月3日起取消境外入境者須到隔離設施隔離的政策，改用「0＋3」。中國外交部發言人毛寧在例行記者會被問到會否進一步「優化」入境隔離政策時表示，將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。

自內地防疫政策放寬後，多地陽性個案急升。本港衛生防護中心每日有公布過去4周錄得核酸陽性的個案曾到訪的國家，中心昨公布，截至昨日凌晨的過去4周，曾到訪內地的陽性個案有476宗。翻查約一周前（15日）公布，截至14日凌晨的過去4周，有142個案曾到訪內地。

許樹昌：港混合免疫屏強

絕對有條件通關

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報稱，香港整體新冠疫苗接種率高，加上已有逾半人口曾感染，本港已有很強混合免疫保護屏，能減重症及死亡風險，絕對有條件通關。許補充，疫苗通行證短期內會繼續，內地人來港為符合疫苗通要求也已打針，故即使染疫也會輕症居多。另一政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅亦稱，本港有強大混合免疫，與內地通關不成問題，但要為有抵港旅客染疫做好準備，及早發現及治療。

金冬雁料不增港醫療系統負擔

專研病毒致病原理的港大醫學院生物化學系教授金冬雁認為，內地現時某些地方的確正經歷「疫情大海嘯」，但因本港社區也有傳播，輸入個案對本港整體疫情影響輕微，若內地容許通關，本港「無理由唔要」，相信內地對離境者也會有一定限制，但更重要是港府也有「主動權」，只要把關足夠，在早期堵截個案，即使內地入境有一定陽性比例，對本港醫療系統也不會造成負擔。

現時由內地及澳門抵港者入境前毋須檢測，抵港後亦只須在第二天做一次核酸檢測，較海外或台灣抵港者寬鬆，金冬雁建議兩地通關時內地與海外入境者的防疫要求看齊，抵港當天及兩天後檢測核酸，其後5天每日快測。

（新冠疫情）

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