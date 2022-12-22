美限港貨須標中國產 世貿裁違規 港府：再證無理打壓 美：不就安全問題讓步

美稱報告顯示世貿需改革

美國貿易代表發言人Adam Hodge發聲明稱，美方強烈反對有關裁決，無意取消有關標記要求。他稱，美方不會就有關重大安全問題向世貿讓步，又說世貿有關報告進一步顯示世貿需要根本上改革。

史立德：取回公道 對港正面

廠商會會長史立德歡迎世貿裁決，「當然係好，香港不嬲都係可以用『香港製造』嘅嘜頭㗎嘛」，形容今次裁決是取回公道，對香港有正面作用。他說，目前香港會出口藥物、鐘表、食品、調味品等香港製造的產品，兩年前廠商會當時已反對美國單方面取消「香港製造」的做法，認為不合理及不符合國際貿易，對香港產品「唔係咁好」，又說當時曾向美國爭取使用「中國香港製造」，「美國都唔畀呀，完全係好唔合理」。

港府表示，世貿專家組已向爭端解決機構提交裁決報告，明確裁定美國對香港產品實施的產地來源標記規定不符《關稅與貿易總協定1994》有關原產地標記最惠國待遇的要求，以及全面否定美方援引有關安全例外條款的聲稱，並建議美方糾正其規定。

丘應樺歡迎肯定單獨稅區地位

商經局長丘應樺歡迎專家組充分肯定中國香港作為單獨關稅區的地位，又指美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。美方對香港產品的規定不但毫無理據，更嚴重違反世貿規則，完全漠視以規則為本的多邊貿易制度，亦不負責任地損害香港作為世貿成員的權益，特區政府強烈譴責。

政府發言人表示，根據《基本法》第116、151及152條，特區是單獨的關稅地區，可以「中國香港」名義參與世貿等國際組織，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係。

美國自2020年11月10日起要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，必須標示為「中國」。港府隨即通過雙邊和多邊渠道據理力爭，世貿爭端解決機構於2021年2月22日會議同意中國香港的請求，成立專家組審理。

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