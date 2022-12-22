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2022年12月22日星期四
港聞二
美限港貨須標中國產 世貿裁違規 港府：再證無理打壓 美：不就安全問題讓步
譚耀宗信通關內地在望 學者倡檢測看齊海外入境者
增50死8個月新高 近周亡故個案升24%
李家超：深圳再增驛站名額 每日2800
膠袋徵費加至1元 收費免費看包裝 顧客自拆包裝環保署「管唔到」 環團批條款混亂
搗遠洋船走私 檢2億元海味電子產品 報稱「膠粒」前後腳運滬 可逃稅逾億
執勤駕車撞傷途人 警判社服
分帳分歧 社署追麥花臣千萬 遊樂場協會核數估算應攤分269萬 雙方稱一直溝通
首置盤不另劃青年名額 梁宏正：各年齡均有房屋問題
葵青校4.5億跨區重置 議員質疑拖垮新區收生
躉船起火弟救兄同傷 警列縱火
人工島鐵路 港島擬設兩站 堅尼地城附近建新站 「雙保險」防癱瘓
劉國勳：降收入估算務實 本研社質疑低估造價
述港景物《回憶見》 奪日本國際漫畫獎
屯門十．一示威在場位置不清 兩警對衣著油彈說法相左 沒記錄沒警誡 男護士暴動罪脫
12港人鄭子豪候上訴准保釋 警告再被捕 官囑「唔好有走動喇」
官指刺警罪行嚴重 女友助逃判囚一年
4人聲援理大示威囚15至24月 官斥盲目崇拜青春「近乎戀童癖」
編輯辯稱警插贓雷射筆
四旬父認侵犯女兒5年 事主指3歲起被狎百次
研壓縮垃圾機械人 小學生創科節奪冠
貨車檢600萬元可卡因 司機被捕
大灣區GBA專題：灣區一小時生活圈成形 迎通關
大灣區GBA專題：大灣區招商大會吸2.5萬億投資 維他奶周生生等粵設地區總部
大灣區GBA專題：聯合醫務南沙開門診 提供港式醫療
大灣區GBA專題：珠海今首辦灣區服貿會 推動優勢互補
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【Emily】疫苗通未撤 江玉歡質疑違人權公約 醫衛局：防疫民生取平衡
【Emily】員佐會前主席陳祖光 獲邀任四川政協
【Emily】「識於微時」 鄒幸彤記得邵家臻30年前數白欖
【Emily】經民聯逛工展會 梁美芬盧偉國同喜鹹蛋魚皮
【Emily】律師會嘉許禮 彭韻僖所寫歌曲獲獎
【Emily】港燈綠能比賽 「智能溫室」奪冠
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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