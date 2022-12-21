轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑

根據被告黃智仁（42歲）承認的案情，立法會選舉提名期和選舉期前夕，即去年10月29日，立法會兼區議會前議員許智峯在fb專頁發布帖文提出「如水計劃」，「煽惑」讀者在選舉中投白票，表達對政府不滿，許邀請讀者轉發帖文宣揚計劃；當晚黃在fb轉載帖文，持續展示至選舉期間，今年5月19日遭廉署拘捕，警誡下承認曾轉載帖文。

官斥亂轉載損選舉公平

辯方求情時表示，被告擁有雙學士及雙碩士學歷，包括物理治療及針灸等專業，現在服務於一間社福機構，強調被告因一時愚蠢犯案。徐官斥被告胡亂轉載帖文，破壞選舉制度及公平性，但考慮他認罪及其背景，認同可判緩刑。

其餘3名被告為股票交易員郝建朝（29歲）、平面設計師胡康騏（44歲）及無業易美寶（58歲）。易早前認罪，被判囚兩個月、緩刑18個月；胡及郝未答辯，分別押後至下月10日及17日再訊。

【案件編號：ESCC 2255/22】