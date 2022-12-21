轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑

【明報專訊】4人涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，分別在其個人facebook轉載或展示許智峯、丘文俊或張崑陽煽惑他人投白票或不投票的帖文，其中四旬物理治療師昨在東區裁判法院承認一項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，主任裁判官徐綺薇認同緩刑令足以提醒被告勿重犯，判監兩個月、緩刑18個月。
根據被告黃智仁（42歲）承認的案情，立法會選舉提名期和選舉期前夕，即去年10月29日，立法會兼區議會前議員許智峯在fb專頁發布帖文提出「如水計劃」，「煽惑」讀者在選舉中投白票，表達對政府不滿，許邀請讀者轉發帖文宣揚計劃；當晚黃在fb轉載帖文，持續展示至選舉期間，今年5月19日遭廉署拘捕，警誡下承認曾轉載帖文。
官斥亂轉載損選舉公平
辯方求情時表示，被告擁有雙學士及雙碩士學歷，包括物理治療及針灸等專業，現在服務於一間社福機構，強調被告因一時愚蠢犯案。徐官斥被告胡亂轉載帖文，破壞選舉制度及公平性，但考慮他認罪及其背景，認同可判緩刑。
其餘3名被告為股票交易員郝建朝（29歲）、平面設計師胡康騏（44歲）及無業易美寶（58歲）。易早前認罪，被判囚兩個月、緩刑18個月；胡及郝未答辯，分別押後至下月10日及17日再訊。