大橋「港車北上」須驗車購內地保 年留最多180天

港府：爭明年實施 首季闡細節

根據計劃，持香港身分證及回鄉證的登記車主能以8座位或以下的私家車申請，以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。申請人可就其私家車指定不多於兩名司機。司機須持回鄉證等有效出入境證件，並領有香港及內地的駕駛執照或駕駛證。申請人須為其私家車購買內地保險，並安排車輛接受查驗。另外，國務院上月公布，參與計劃並符合條件的香港私家車毋須向內地海關繳付關稅或辦理擔保安排。

香港汽車會會長李耀培指出，不同於頻密往返內地的「中港牌」司機，往廣東省旅遊的港人可能不熟悉內地道路情况和法規，在內地駕駛是危險的，他舉例香港的是左軚車，道路設計「左上右落」，內地的是右軚車，「右上左落」，慢線快線位置亦有別，在內地轉右不需看燈號，未曾在內地駕駛者「完全無呢個概念」。計劃雖列明司機須持香港及內地駕駛執照或駕駛證，但有香港牌照的司機可免試申請內地牌照，李稱只需「蓋個印」，他們也可能無內地交通知識。

汽車會研App供內地壞車求助

李又提到，若港人在路上壞車，是否知道怎處理，指本港電動車以歐式或日式裝置充電，跟內地標準制式不同。他說，汽車會昨已去信運輸及物流局表達關注，會方正研發手機應用程式（App）提供有用資訊，倘在內地壞車也可透過程式聯絡汽車會，透過他們尋找廣車省汽車會提供道路救援，又稱可提供課堂讓港人到內地駕駛前，先了解在內地行車的重要資訊。