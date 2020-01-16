港聞

港聞二

大橋「港車北上」須驗車購內地保 年留最多180天

【明報專訊】港府和廣東省政府正就「港車北上」計劃商討安排，容許合資格的香港私家車可以毋須取得常規配額，經港珠澳大橋往來香港與廣東省。運輸及物流局昨日宣布，會視乎兩地防疫措施等因素，爭取於明年首季公布詳細安排，並於年內實施，申請人車輛可連續停留不超過30天，每年在內地累計停留不超過180天。

港府：爭明年實施 首季闡細節

根據計劃，持香港身分證及回鄉證的登記車主能以8座位或以下的私家車申請，以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。申請人可就其私家車指定不多於兩名司機。司機須持回鄉證等有效出入境證件，並領有香港及內地的駕駛執照或駕駛證。申請人須為其私家車購買內地保險，並安排車輛接受查驗。另外，國務院上月公布，參與計劃並符合條件的香港私家車毋須向內地海關繳付關稅或辦理擔保安排。

香港汽車會會長李耀培指出，不同於頻密往返內地的「中港牌」司機，往廣東省旅遊的港人可能不熟悉內地道路情况和法規，在內地駕駛是危險的，他舉例香港的是左軚車，道路設計「左上右落」，內地的是右軚車，「右上左落」，慢線快線位置亦有別，在內地轉右不需看燈號，未曾在內地駕駛者「完全無呢個概念」。計劃雖列明司機須持香港及內地駕駛執照或駕駛證，但有香港牌照的司機可免試申請內地牌照，李稱只需「蓋個印」，他們也可能無內地交通知識。

汽車會研App供內地壞車求助

李又提到，若港人在路上壞車，是否知道怎處理，指本港電動車以歐式或日式裝置充電，跟內地標準制式不同。他說，汽車會昨已去信運輸及物流局表達關注，會方正研發手機應用程式（App）提供有用資訊，倘在內地壞車也可透過程式聯絡汽車會，透過他們尋找廣車省汽車會提供道路救援，又稱可提供課堂讓港人到內地駕駛前，先了解在內地行車的重要資訊。

上 / 下一篇新聞

酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤
酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤
死亡個案按周升24% 中招安老院友增六成 歐家榮：疫情「似乎已穩」
死亡個案按周升24% 中招安老院友增六成 歐家榮：疫情「似乎已穩」
工展會商戶期待復試食 酒樓：有宴會客即「加枱」
工展會商戶期待復試食 酒樓：有宴會客即「加枱」
洪門宴王詩雅稱病未到庭 官不滿控辯未交「承認事實」
洪門宴王詩雅稱病未到庭 官不滿控辯未交「承認事實」
接待蔡展鵬骨場 4人賣淫場所罪脫 警與蔡10次到訪「半數客涉被推銷性服務」 官：僅偶爾提供
接待蔡展鵬骨場 4人賣淫場所罪脫 警與蔡10次到訪「半數客涉被推銷性服務」 官：僅偶爾提供
基層長期病看私醫資助一半 醫學會：報價差距大 難執行
基層長期病看私醫資助一半 醫學會：報價差距大 難執行
報告指員工乏關心 童樂居前院長哽咽：抹殺所有人努力
報告指員工乏關心 童樂居前院長哽咽：抹殺所有人努力
青年藍圖涵160措施 未提復和 麥美娟：勾勒規劃非涉單一事件 學者批方針籠統無新意
青年藍圖涵160措施 未提復和 麥美娟：勾勒規劃非涉單一事件 學者批方針籠統無新意
吸納青年參與公共事務 學生會批後知後覺失時機
吸納青年參與公共事務 學生會批後知後覺失時機
首證空氣存活 類鼻疽料可吸入傳播 理大港大團隊：深水埗源頭尚待查 籲打風後近坡住戶閉窗
首證空氣存活 類鼻疽料可吸入傳播 理大港大團隊：深水埗源頭尚待查 籲打風後近坡住戶閉窗
林卓廷涉逼刪相案 辯方結案：無證據照片涉何案、存在否
林卓廷涉逼刪相案 辯方結案：無證據照片涉何案、存在否
貨車剷壆樹塌夾車頭 司機涉酒駕被捕
貨車剷壆樹塌夾車頭 司機涉酒駕被捕
提請釋法未獲回應 李：中央機構已表支持
提請釋法未獲回應 李：中央機構已表支持
今午赴京述職 李：如實反映通關訴求
今午赴京述職 李：如實反映通關訴求
帖文嘆生活辛酸 同居情侶燒炭亡 遺書稱財困 友人：曾透露死念
帖文嘆生活辛酸 同居情侶燒炭亡 遺書稱財困 友人：曾透露死念
行人隧道疑遭縱火 青年露宿者二級燒傷
行人隧道疑遭縱火 青年露宿者二級燒傷
引擎冒火 聯航折返急降 稱機件問題 貨機載衣物無人傷
引擎冒火 聯航折返急降 稱機件問題 貨機載衣物無人傷
轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑
轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑
南亞漢遭同鄉圍斬 村民施救制服一人
南亞漢遭同鄉圍斬 村民施救制服一人
大灣區GBA新聞：港商調查：疫後北上 競價法規挑戰大 港產品牌善銷外國貨仍是優勢
大灣區GBA新聞：港商調查：疫後北上 競價法規挑戰大 港產品牌善銷外國貨仍是優勢
大灣區GBA新聞：工業硅期貨 廣期所明掛牌
大灣區GBA新聞：工業硅期貨 廣期所明掛牌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】快樂港人增 比率看齊不快樂 願望近半社會相關 多咗盼世界和平
【Emily】快樂港人增 比率看齊不快樂 願望近半社會相關 多咗盼世界和平
【Emily】阿根廷捧盃 區議員剃頭找數
【Emily】阿根廷捧盃 區議員剃頭找數
【Emily】梁熙伙「新歡」管牧開議辦 「梅開二度」
【Emily】梁熙伙「新歡」管牧開議辦 「梅開二度」
【Emily】搞唔切 新春煙花連續4年取消
【Emily】搞唔切 新春煙花連續4年取消
【Emily】市建局租金寬減延長至3月底
【Emily】市建局租金寬減延長至3月底
【Emily】別劏房無期 官員談過渡屋被批「忘初衷」
【Emily】別劏房無期 官員談過渡屋被批「忘初衷」