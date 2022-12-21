引擎冒火 聯航折返急降 稱機件問題 貨機載衣物無人傷

涉事貨機航班編號為UA2831，網上流傳片段顯示，一輛聯合航空的貨機在空中航行時，右邊引擎出現一閃一閃的火光。民航處表示，昨早約10時47分收到機師通報，指貨機飛行途中懷疑引擎系統出問題，需折返香港國際機場降落。處方指已即時按照既定程序處理，並安排航機於昨早約11時39分安全降落；事件中無收到有人受傷的報告。機管局發言人稱機場運作不受影響。

機組稱有引擎失靈 疑撞物

警方回覆查詢時表示，昨早接獲機場控制塔通知，遂派人到場戒備。據了解，涉事航班屬B763型號，機上貨物以運載衣物為主，未有發現危險品，機上有3名機組人員；有機組人員曾報案稱，機身右方二號引擎起飛後無法啟動，懷疑撞到雀鳥或其他不明物體，故要求緊急降落。消防處表示昨日提升至最高戒備級別，派出包括34輛消防車、7輛救護車、7輛消防船，以及流動傷者治療車、輔助醫療裝備車和快速應變急救車各1輛到場，11時57分結束支援行動。