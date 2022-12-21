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林卓廷涉逼刪相案 辯方結案：無證據照片涉何案、存在否

【明報專訊】2019年屯門遊行後，立法會前議員林卓廷和許智峯與另外兩人，涉要求一名男子刪除示威者的照片。已流亡的許智峯無應訊，其餘3人被控妨礙司法公正等4罪，昨於區院結案陳辭。辯方表示，林卓廷擔當調解角色，不曾脅迫男子交出照片，控方更無證據顯示有何照片遭刪除以及照片涉及何案，應裁定各人無罪。案件押後至下月20日裁決。

被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，曾氏另被控非法集結；女被告鍾凱研被控「不誠實意圖取用電腦」及「刑事損壞」。各人准以原有條件保釋，林繼續就另案還押。散庭時，林高呼「聖誕快樂，阿媽！」

辯方結案陳辭指出，控罪元素是妨礙了某案件的調查或司法程序，但案發至今逾3年，無證據顯示有誰涉案被捕或受查，故不構成妨礙司法公正；男子X的供辭沒提及他在案發7月6日拍過示威者的照片或影片，控方亦未能指出涉遭刪除的是什麼照片，甚至控方專家亦不能斷定手機是否曾有該批照片，存在合理疑點。

稱林僅助調解 社工查手機獲授權

辯方續稱，案發片段可見林卓廷只是協助X調解及與示威者溝通，不曾脅迫對方交出電話或刪除照片，X作供時亦稱他感受到林卓廷只想協助他；當時是網媒記者的曾焌熙在場主要是拍攝，與示威人群未必具共同目的，未能證明他參與非法集結。

至於報稱社工的鍾凱研，辯方指X視她為保護他的社工，片段顯示她多次禮貌地詢問可否查閱X的手機，並獲X明確地同意「畀社工睇」，即鍾獲授權查看手機；X當時擔心被示威者襲擊，不曾表示反對刪除照片，不能排除鍾可能為保護X，「為勢所迫」下協助他刪除照片，即鍾有合理辯解刪除照片。

【案件編號：DCCC 958/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕林卓廷 光復屯門公園 妨礙司法公正 反修例事件

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