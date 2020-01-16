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首證空氣存活 類鼻疽料可吸入傳播 理大港大團隊：深水埗源頭尚待查 籲打風後近坡住戶閉窗

【明報專訊】本港今年錄得43宗類鼻疽個案，近八成集中於深水埗，當局上月將之列入須呈報的法定傳染病，至今仍未查出爆發原因。理大聯同港大醫學院分析類鼻疽在西九龍區的擴散情况，其中在白田邨重建計劃第十期地盤附近一個空氣樣本，培植出類鼻疽伯克氏菌，首次證實風暴吹襲後的空氣帶有存活的類鼻疽伯克氏菌，並估計深水埗個案的傳播途徑屬吸入性感染，但目前未能確認造成類鼻疽爆發的源頭。

醫務衛生局長盧寵茂早前於立法會衛生事務委員會表示，經當局調查，未有證據顯示有任何因素令類鼻疽於深水埗擴散。

打風後採樣 白田邨地盤空氣檢活菌

理大與港大的研究團隊經環境調查後發現，香港類鼻疽感染有明顯季節性，於颱風及暴雨後較常出現感染個案。團隊今年8至10月在深水埗採集20個空氣及泥土樣本，並於8月15日（即風暴「木蘭」襲港後第5日），在白田邨重建地盤附近的空氣樣本，培植出類鼻疽伯克氏菌，首次證實風暴吹襲後的空氣帶有存活的類鼻疽伯克氏菌。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，團隊將九龍西聯網醫院確診的38宗類鼻疽個案與白田邨空氣樣本做全基因組排序及比對，證實兩者基因相近，同屬於一種全新名為「ST-1996」的菌株。他解釋，經比對後發現該菌株最早見於2016年的深水埗區個案，當時白田邨地盤仍未動工，故團隊認為白田邨重建計劃第十期地盤並非爆發源頭。

引風向資料 陽性樣本疑嘉頓山吹至

團隊其後將調查範圍擴大至嘉頓山及石硤尾公園一帶，收集的48個泥土樣本及17個污水樣本中，有11個泥土樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性，即細菌曾於以上地方出現，污水樣本則均呈陰性。團隊據8月15日採樣當日錄得的風向資料，懷疑陽性空氣樣本由嘉頓山吹至。

18確診13肺炎 吸入感染病徵

另外，今年8至10月確診類鼻疽的18宗個案中，13人患肺炎，團隊指出屬吸入性感染病徵，經臨牀證據及分子流行病學分析，推斷深水埗類鼻疽的傳播途徑屬吸入性感染，但未能確定這是否唯一傳播途徑導致爆發，故暫時未確定傳播源頭。

研究團隊又指，由2016至2022年，深水埗區消失了逾16萬平方米植被面積，故當遇到大雨，類鼻疽菌會由深層土壤層向表層移動，使鬆散的泥土容易氣溶膠化，受到強風驅散時，有可能經空氣傳播。

團隊：深水埗植被減 受強風或經空氣傳播

團隊估計，類鼻疽感染個案明年將增加，呼籲倘遇上颱風，居所接近山坡的市民，在颱風後數天應把窗户保持關閉，另建議政府加強綠化帶。蕭傑恒表示，團隊已將地盤泥土樣本分析結果匯報衛生防護中心，中心曾往地盤調查和消毒。本報昨向中心查詢如何跟進，以確保深水埗居民健康，至截稿前未有回覆。

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