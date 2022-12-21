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報告指員工乏關心 童樂居前院長哽咽：抹殺所有人努力

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，一名24歲女員工涉用腳踢及拉扯男童等，否認一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，昨在九龍城裁判法院開審。辯方盤問首次作供的童樂居前院長時，引用獨立檢討委員會的報告，指員工對待兒童的方式「普遍粗魯、缺乏關心」。前院長哽咽道，不能單憑一句作結論，否則「抹殺所有人嘅努力」。被告出庭自辯時否認施襲，重申當時是「撥」、「推」男童等。案件押後至下周五（30日）結案陳辭。

被告劉露琪（24歲），控罪發生於2021年12月9日，涉及4次事件。她被指踢1歲男童AJ的臉、肚、臀部等，並用球擲中他的頭，用手按下AJ，拉扯他褲頭，又用膝蓋撞其頭部8下。社署高級社會工作主任黃國豪供稱，AJ的母親有濫藥情况，無法照顧他，亦放棄撫養權利，故AJ獲安排入住童樂居。

「我冇聽過可以粗暴啲對小朋友」

童樂居前院長崔惠英則供稱，她於2012年起擔任院長，今年離職，並指沒有印象收到兒童被虐待的投訴。辯方盤問提到，過往10年有否收到新同事對資深同事的投訴，崔認為不算是投訴，稱有新同事認為資深同事的教學「唔係好適合」，資深同事亦反映新同事的學習進度未如理想，但無法舉例說明。

辯方續問，過往10年有否收到新同事報告，資深同事聲稱可以「粗魯啲、粗暴啲、唔斯文」對待兒童，崔表示沒有，並說「我冇聽過可以粗暴啲對小朋友」。

反駁乏愛護文化：同事惜小朋友

辯方指出，虐兒事件爆發後獨立檢討委員會調查，報告形容員工對待兒童的方式「普遍粗魯、缺乏關心」，崔稱「佢哋寫任何嘢係佢哋寫，我哋作咩回應都唔會有人關心」，並哽咽稱「如果同事係咁對小朋友，就唔會做咁多年，如果一句說話作結論，係抹殺所有人嘅努力」。報告又提及「童樂居員工士氣低落，缺乏愛護兒童的文化」，崔不同意，反駁說「同事愛惜小朋友，會帶小朋友出街、陪佢哋玩」，疫情下仍繼續服務等。

被告自辯：前輩教不能過分關愛

裁判官莫子聰裁定案件表證成立後，被告劉露琪出庭自辯。她稱畢業於香港教育大學的幼兒教育高級文憑課程，2020年2月入職童樂居。她引述童樂居的前輩的教導稱，不能對小朋友過分關愛及親切，否則他們把感情投放在老師身上，當老師放假或離職，「小朋友會好慘」。

劉供稱，現時重看片段，承認覺得踢AJ並不恰當，但堅信當時的心態是與他玩耍；且她用腳「撥一撥佢塊面」，都是與AJ玩樂。劉又指AJ向網牀方向走，擔心對其他小朋友造成危險，故「用手輕輕撳低佢」，解釋稱AJ平常比較激動，容易咬人及做出其他危險動作，遂阻止AJ。劉又稱，欲阻止AJ走近網牀，才拉扯其褲頭，且用膝頭「掂到」AJ的頭部8下，重申力度不大。

【案件編號：KCCC 1887/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 對所管兒童或少年人虐待或忽略罪 香港保護兒童會 童樂居

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