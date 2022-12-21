港聞

港聞二

基層長期病看私醫資助一半 醫學會：報價差距大 難執行

【明報專訊】政府前日公布《基層醫療健康藍圖》（藍圖），宣布明年將資助年過45歲或超重人士在家庭醫生等私營醫療服務界別，診斷和管理高血壓和糖尿病兩種常見長期病。醫衛局副局長李夏茵昨稱，局方仍在商討細節，政府或會資助一半醫療費，並設上限。醫學會會長鄭志文認為，「一半」費用可因應不同醫生有很大差距，建議參考流感針資助計劃，定額資助但讓醫生自行決定診金。有病人組識認為計劃不太吸引，特別是對基層市民而言，通常有病才求醫，「未殺到埋身都唔覺得係值得花嘅錢」。

倡仿效流感針資助方式

醫衛局回覆本報查詢稱，慢性疾病共同治理計劃暫未有特定參加人數指標，已預留資源推行計劃，會資助約一半檢查和治療費用，實際水平會做市場研究。局方亦設社區藥物名冊，透過加大購買力減低藥物價錢，讓計劃內的病人能以較低價購買。

政府在藍圖提到讓市民「診斷」和「管理」目標慢性疾病，尤其高血壓和糖尿病。鄭志文表示，一般在私人醫療系統，檢查血壓不用額外收費，抽驗血糖則大多收費100至300元，若資助一半，即僅一百數十元，但事前要到地區康健中心登記，又要配對醫生，過程很繁瑣；另一方面，若資助額覆蓋診金和藥物，則執行上有困難，因前期糖尿問題一般毋須服藥，但診金的「一半」則因應不同醫生可能有很大差距，由300、500至1000元都有。

鄭志文建議政府可參考流感針資助的做法（定額資助每劑260元），診金由醫生自由釐定，但要透明公開，讓市民可自行在政府的資料庫尋找並選擇。他亦提醒政府要考慮，若現階段篩查抽出需長期跟進的病人，政府是否有足夠人力負荷。他解釋，雖然最理想情况是市民參與計劃後請家庭醫生繼續治療，但亦可能選擇投向公立醫院，政府要考量公營醫療系統能否應付。

組織：基層有病才醫 醫療券更吸引

病人政策連線主席林志釉認為計劃不太吸引，他指有能力者已有保險應付檢查費，而基層通常有病才求醫，若要付費做預防檢查，吸引力不大。他建議利用醫療券推動檢查，規定部分金額用於檢查血糖和血壓，且要先檢查才可啟用醫療券。

上 / 下一篇新聞

酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤
酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤
死亡個案按周升24% 中招安老院友增六成 歐家榮：疫情「似乎已穩」
死亡個案按周升24% 中招安老院友增六成 歐家榮：疫情「似乎已穩」
工展會商戶期待復試食 酒樓：有宴會客即「加枱」
工展會商戶期待復試食 酒樓：有宴會客即「加枱」
洪門宴王詩雅稱病未到庭 官不滿控辯未交「承認事實」
洪門宴王詩雅稱病未到庭 官不滿控辯未交「承認事實」
接待蔡展鵬骨場 4人賣淫場所罪脫 警與蔡10次到訪「半數客涉被推銷性服務」 官：僅偶爾提供
接待蔡展鵬骨場 4人賣淫場所罪脫 警與蔡10次到訪「半數客涉被推銷性服務」 官：僅偶爾提供
報告指員工乏關心 童樂居前院長哽咽：抹殺所有人努力
報告指員工乏關心 童樂居前院長哽咽：抹殺所有人努力
青年藍圖涵160措施 未提復和 麥美娟：勾勒規劃非涉單一事件 學者批方針籠統無新意
青年藍圖涵160措施 未提復和 麥美娟：勾勒規劃非涉單一事件 學者批方針籠統無新意
吸納青年參與公共事務 學生會批後知後覺失時機
吸納青年參與公共事務 學生會批後知後覺失時機
首證空氣存活 類鼻疽料可吸入傳播 理大港大團隊：深水埗源頭尚待查 籲打風後近坡住戶閉窗
首證空氣存活 類鼻疽料可吸入傳播 理大港大團隊：深水埗源頭尚待查 籲打風後近坡住戶閉窗
林卓廷涉逼刪相案 辯方結案：無證據照片涉何案、存在否
林卓廷涉逼刪相案 辯方結案：無證據照片涉何案、存在否
貨車剷壆樹塌夾車頭 司機涉酒駕被捕
貨車剷壆樹塌夾車頭 司機涉酒駕被捕
提請釋法未獲回應 李：中央機構已表支持
提請釋法未獲回應 李：中央機構已表支持
今午赴京述職 李：如實反映通關訴求
今午赴京述職 李：如實反映通關訴求
帖文嘆生活辛酸 同居情侶燒炭亡 遺書稱財困 友人：曾透露死念
帖文嘆生活辛酸 同居情侶燒炭亡 遺書稱財困 友人：曾透露死念
行人隧道疑遭縱火 青年露宿者二級燒傷
行人隧道疑遭縱火 青年露宿者二級燒傷
引擎冒火 聯航折返急降 稱機件問題 貨機載衣物無人傷
引擎冒火 聯航折返急降 稱機件問題 貨機載衣物無人傷
大橋「港車北上」須驗車購內地保 年留最多180天
大橋「港車北上」須驗車購內地保 年留最多180天
轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑
轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑
南亞漢遭同鄉圍斬 村民施救制服一人
南亞漢遭同鄉圍斬 村民施救制服一人
大灣區GBA新聞：港商調查：疫後北上 競價法規挑戰大 港產品牌善銷外國貨仍是優勢
大灣區GBA新聞：港商調查：疫後北上 競價法規挑戰大 港產品牌善銷外國貨仍是優勢
大灣區GBA新聞：工業硅期貨 廣期所明掛牌
大灣區GBA新聞：工業硅期貨 廣期所明掛牌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】快樂港人增 比率看齊不快樂 願望近半社會相關 多咗盼世界和平
【Emily】快樂港人增 比率看齊不快樂 願望近半社會相關 多咗盼世界和平
【Emily】阿根廷捧盃 區議員剃頭找數
【Emily】阿根廷捧盃 區議員剃頭找數
【Emily】梁熙伙「新歡」管牧開議辦 「梅開二度」
【Emily】梁熙伙「新歡」管牧開議辦 「梅開二度」
【Emily】搞唔切 新春煙花連續4年取消
【Emily】搞唔切 新春煙花連續4年取消
【Emily】市建局租金寬減延長至3月底
【Emily】市建局租金寬減延長至3月底
【Emily】別劏房無期 官員談過渡屋被批「忘初衷」
【Emily】別劏房無期 官員談過渡屋被批「忘初衷」