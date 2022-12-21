基層長期病看私醫資助一半 醫學會：報價差距大 難執行

倡仿效流感針資助方式

醫衛局回覆本報查詢稱，慢性疾病共同治理計劃暫未有特定參加人數指標，已預留資源推行計劃，會資助約一半檢查和治療費用，實際水平會做市場研究。局方亦設社區藥物名冊，透過加大購買力減低藥物價錢，讓計劃內的病人能以較低價購買。

政府在藍圖提到讓市民「診斷」和「管理」目標慢性疾病，尤其高血壓和糖尿病。鄭志文表示，一般在私人醫療系統，檢查血壓不用額外收費，抽驗血糖則大多收費100至300元，若資助一半，即僅一百數十元，但事前要到地區康健中心登記，又要配對醫生，過程很繁瑣；另一方面，若資助額覆蓋診金和藥物，則執行上有困難，因前期糖尿問題一般毋須服藥，但診金的「一半」則因應不同醫生可能有很大差距，由300、500至1000元都有。

鄭志文建議政府可參考流感針資助的做法（定額資助每劑260元），診金由醫生自由釐定，但要透明公開，讓市民可自行在政府的資料庫尋找並選擇。他亦提醒政府要考慮，若現階段篩查抽出需長期跟進的病人，政府是否有足夠人力負荷。他解釋，雖然最理想情况是市民參與計劃後請家庭醫生繼續治療，但亦可能選擇投向公立醫院，政府要考量公營醫療系統能否應付。

組織：基層有病才醫 醫療券更吸引

病人政策連線主席林志釉認為計劃不太吸引，他指有能力者已有保險應付檢查費，而基層通常有病才求醫，若要付費做預防檢查，吸引力不大。他建議利用醫療券推動檢查，規定部分金額用於檢查血糖和血壓，且要先檢查才可啟用醫療券。