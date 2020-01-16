接待蔡展鵬骨場 4人賣淫場所罪脫 警與蔡10次到訪「半數客涉被推銷性服務」 官：僅偶爾提供

4名被告依次為李亦晴、元秋香、張明芳及胡炳雄。首、次及第四被告涉無牌經營按摩院罪成，第三被告所有控罪不成立當庭釋放（見表）。蔡展鵬於2021年3月到訪VIET SPA，早前以辯方證人身分作供，承認曾到該處接受按摩服務，但從來沒有接受性服務。

放蛇警逗留兩房 難斷其餘房賣淫

蔡作供簡潔不動搖 官指可信

裁判官溫紹明裁決稱，兩名警員曾在2020年10月至2021年3月喬裝為顧客光顧VIET SPA，他們作供清晰合理，至於蔡展鵬作供簡潔，在盤問下不受動搖，是誠實可靠的證人。本案爭議在於VIET SPA案發時是否賣淫場所，溫官認為意指主要或全部地方用作賣淫。兩名喬裝警員近半年內五度「放蛇」，均稱獲女按摩師提供色情服務報價，惟在同一時段到訪場所4至5次的蔡展鵬，則稱沒有接受過性服務。溫官表示，法庭將蔡展鵬和兩名喬裝警的證供一併考慮，結論是在10次隨機到訪之內，約有一半客人會被推銷性服務，反映場所可能「偶爾」提供性服務，並非主要用來賣淫。

溫官續稱，VIET SPA內有7個房間，喬裝警僅在兩個房間逗留，難以判斷其餘房間都用作賣淫，而涉事Telegram頻道曾發布性服務價目帖文，但控方沒有傳召發帖者，難以證明所有顧客都獲得性服務。

3人無牌經營按摩院罪成罰款

至於VIET SPA是否無牌按摩院，控辯雙方不爭議按摩院案發時沒有牌照，兩名喬裝警供稱獲首、次被告安排女按摩師，及後接受全身按摩服務。溫官認為首、次被告對按摩院有一定程度的控制權，裁定兩人管理無牌按摩院罪成，各罰款8000元。第四被告則以個人名義替按摩院做商業登記，並以董事身分申請政府防疫抗疫基金，溫官認為他是按摩院東主，裁定經營無牌按摩院罪成，判罰款2萬元。

【案件編號：ESCC1161/21】