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洪門宴王詩雅稱病未到庭 官不滿控辯未交「承認事實」

【明報專訊】本港爆發第五波新冠疫情之際，港區人大代表洪為民今年1月初在灣仔舉辦生日派對。當日赴宴的「榮源茶行」太子女王詩雅涉無提供「安心出行」紀錄及提供虛假資料，她否認8項傳票控罪，九龍城裁判法院昨日審前覆核。辯方稱，被告因身體不適未有到庭，另透露被告屆時由前私隱專員、大律師黃繼兒代表。裁判官關注，控辯雙方仍未呈交承認事實及確認證人身分，重申法庭不容許未知因素，拒絕定下審期，排期明年2月22日再作審前覆核。

辯方擬召官員作供 身分未確認

被告王詩雅（37歲）否認一項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」罪及7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪。被告未有到庭，其代表律師指她身體不適、發燒，未能到庭，稍後將向法庭呈交醫生紙。

控方表示，將傳召7名證人，均為衛生署職員，辯方額外要求傳召3名證人，其中一人為政府官員，惟辯方未有提供身分，但認為可先定下審期。辯方則表示，傳召官員可解釋衛生署判斷「獲授權人員」的守則及程序，又提及最近有多宗假冒衛生署職員的詐騙電話。

官稱「無可能定審期」 2月再訊

暫委裁判官梁蘊莊稱，昨日已是審前覆核，惟仍未能確認傳召證人的身分，且控辯雙方未呈交承認事實，直言「無可能定個審期」。控方表示，辯方欲傳召專家證人，惟仍未收到報告，且今早才收到辯方有關世衛及衛生署有關新冠病毒病徵的刊物；辯方則指出，若有關刊物可以納入承認事實，便不需呈交醫學報告。辯方10月時曾稱，有意傳召專家證人說明新冠的後遺症及其對記憶力的影響。

【案件編號：KCS 17695-17702/22】

（新冠疫情）

相關字詞﹕審前覆核 明知而向衞生主任提供在要項上屬虛假資料 沒有遵從獲授權人提供資料的要求罪 洪門宴 王詩雅 新冠疫情

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