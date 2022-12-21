工展會商戶期待復試食 酒樓：有宴會客即「加枱」

工展會將舉行至下月1日，參展商「安記海味」營運經理李小姐稱，期待稍後恢復場內試食安排，料可帶動生意有三四成增長；提到過去會在場內提供冬菇等食品試食，「以前有得試食，試完10個有9個半（顧客）都會隨即購買」，近年因新冠疫情不能試食，顧客購買意欲減退，故今年將以往賣100元兩包的冬菇，減價至100元3包促銷。

譽宴集團主席張家豪預計，撤銷宴會人數上限將令生意額增10%至20%，他透露已收到不少查詢，有宴會客人已提出「加枱」。張稱，早前宴會人數上限從120上調至240時，生意額回復約六成，相信撤銷防疫限制有助進一步推高生意額。至於掃描疫苗通行證和口罩令維持不變，他認為可接受，舉例指若有持「紅碼」者參與宴會，對員工和食客帶來很大風險。

錢雋永認為，政府對酒吧場所一直實施較嚴謹防疫措施，以往不少人因須出示快測陰性結果、或因同行朋友未能出示，打消來酒吧消費念頭，他感謝政府諒解業界，願意進一步放寬。不過，酒吧業仍有每枱最多6人等限制，加上缺乏內地和海外主要消費客源，他認為對生意仍有一定影響，促請政府解除每枱人數等限制，並盡快通關，若能在聖誕節前通關，相信業界生意額有望回復至疫情前水平。

仍限每枱人數缺中外客 酒吧業促通關

蘭桂坊協會總監張素媚表示，當局取消酒吧入座率75%的限制，相信對聖誕和除夕這重要營業時機有正面影響，吸引更多留港消費的客人與親友一同光顧和慶祝，企業亦不會吝嗇於舉辦客戶節日聯歡活動，預計生意額可恢復至疫情前八成。她提到，因應政府放寬防疫，不少酒吧和食肆都積極招聘人手，以應付本月底的黃金檔期。

（新冠疫情）