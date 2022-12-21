死亡個案按周升24% 中招安老院友增六成 歐家榮：疫情「似乎已穩」

近周每日1.5萬宗 升12%

衛生防護中心昨在疫情記者會表示，輸入個案佔每日確診個案約5.7%，過去一段時間維持在平穩水平；入境旅客方面，人數由上月中每周約9.5萬，升至過去一周有近12萬，4.28%旅客驗出陽性，維持平穩水平，而陽性旅客中約55%是在機場抵港時驗出。

歐家榮稱，安老院舍個案維持在較高水平，過去一周共有390間安老院舍呈報確診個案，以間數計比前一周升10.8%，涉及1624名院友和737個員工；據本報計算，確診安老院友較前一周增63.4%。歐續指，同期亦有165間殘疾院舍呈報個案，以間數計比前一周跌1.8%，涉及345名院友及295個員工；據本報計算，確診殘疾院友較前一周增17.3%。而過去一周錄得222宗死亡個案，較前一周上升約24%。

被問及近期每日有逾萬宗個案，佳節前放寬防疫措施或致確診個案增加，醫管局有否足夠資源應對，醫管局總行政經理關慧敏稱，局方一直有病牀調動計劃，以應付新冠疫情和冬季流感可能額外增加的服務需求。她指除了增加臨時病牀接收病人外，因應長者或長期病患者出現較多呼吸疾病，局方有可能需調整服務，外展人員亦會加強支援安老院舍，局方期望給予合適治療，減少長者入院造成壓力。

（新冠疫情）