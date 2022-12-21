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酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤

【明報專訊】政府上周二公布放寬多項新冠防疫措施，相隔一周，昨日再公布放寬4項防疫措施，包括表演場所及酒吧等表列處所取消人數容量限制、撤銷酒吧等場所的顧客快測要求等，同時維持12人限聚令、口罩令及「疫苗通」安排。至於學生每天上課前須做快測的要求，當局表示「有空間作審視」，會向教育局提議。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌回覆本報查詢稱，本港接種率高、有足夠免疫屏障，絕對有條件放寬社交距離措施，當中限聚令「單從防疫角度，其實可以解除」。呼吸系統科專科醫生梁子超亦認為限聚令無需要維持。

新安排明日起生效，維持至下月11日。醫務衛生局副局長李夏茵昨於記者會交代詳情時表示，新冠疫情數字雖有上升，「不過上升幅度沒有之前那麼凶險，似乎進入了平台期」，考慮到死亡數字上升、醫療系統壓力，同時聖誕節和新年臨近群體活動將增加，決定放寬部分社交距離措施（見表）。她表示，當局「復常這個態度或方向是不會改變，問題只是復常速度有多快」，強調整個政府都想找到復常空間。

衛生防護中心昨日表示，安老院舍個案維持在較高水平，過去一周錄得222宗死亡個案，較前一周上升約24%（詳見另稿）。

李夏茵：口罩效益高 應最後才放寬

至於口罩令及疫苗通行證安排繼續維持，李夏茵稱，相信戴口罩仍是「成本效益最高」的方法之一，有助預防新冠疫情及冬季流感爆發，故放寬口罩令「應該會是復常最後期、最後幾個步驟才會做」。疫苗通方面，有意見提出容許未完成接種新冠疫苗者，以核酸檢測代替接種要求，李夏茵指兩者屬兩個概念，檢測只能了解該人有否感染，當他進入高危地方時不會有保護效果，故不能替代。

許樹昌昨向本報稱，本港疫苗接種率高、逾半人口已曾感染，有很强的混合免疫屏障，可減重症及死亡風險，絕對有條件放寬防疫措施。至於疫苗通，許認為短期內仍要繼續，藉此推動接種加强劑，因抗體及免疫細胞反應會隨時間減退。他又認為，口罩令在今個冬季應維持，一旦解除，流感及其他呼吸道病毒會有大爆發風險，或加劇醫療系統壓力。

梁：現非放寬最佳時機

梁子超認為，近日天氣轉冷令病毒較活躍，加上社區整體「免疫衰減」下，現時進一步放寬社交距離措施「並非最理想時機」，憂慮會對醫療系統構成壓力。但他亦指，現時所見的疫情微升只是由於免疫衰減，而非出現新變種病毒，當社區有更多透過感染得到抗體、得到「免疫補充」後，預計疫情上升速度將放緩。梁又認為有需要保留口罩令，至於限聚令，他指節日時街頭人頭湧湧，實際上難以避免人流，形容限聚令已「名存實亡」，沒必要維持。

有倡學校免快測 李：有空間審視

近日亦有醫學界提出可撤銷學生每天上課前要做快速抗原測試，李夏茵昨稱有關政策「有空間作審視」，會利用稍後學校聖誕及新年長假期的時間，研究並向教育局提議。教育局發言人回覆本報查詢稱，因應政府昨日宣布放寬部分社交距離措施，局方會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫安排，盡快向學校公布。

李夏茵又稱，將與文化體育及旅遊局和旅遊業界商討，放寬本地遊活動人數限制。

明報記者

（新冠疫情）

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