吸納青年參與公共事務 學生會批後知後覺失時機

嶺大學生會會長陳嘉寶形容青年發展藍圖不合時宜，稱自己也希望參與公共事務，但對政府在藍圖內提供的途徑不抱期望，認為現時政府施政方針「是通知而不是真的想聽意見」；又擔心循官方途徑談意見的言論空間有限，有些議題不能講，「甚至為自己帶來風險」。她說政府近年一直令人感覺針對年輕人，現時重提加强青年公共參與是「後知後覺」，已錯過最佳時機。

青民聯讚紓住屋問題

民主黨：買完首置就修補關係？

青年民建聯主席施永泰說，局方在今年年中曾就藍圖諮詢該黨，吸納了該黨很多意見，感激政府有處理青年關心的住屋問題；政府提出的手機應用程式能將與青年有關的資料整合，希望程式簡單易用，吸引青年使用。他稱該黨的青年成員一直踴躍參與地區事務，相信會嘗試自薦加入相關委員會。

民主黨青年政策發言人陳堡明認為有關政策無法針對處理問題，「難道（青年）買完首置就會覺得同政府修補了關係？」他說近年青年與政府之間矛盾嚴重，政府作為領導者應釋出善意，如特赦反修例被捕青年、設計讓有案底青年重返社會的政策等。本身是民主青年主席的陳稱，民主黨不會派員參與青年自薦計劃，而過去在計劃中獲選的多是親建制背景者。