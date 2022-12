青年藍圖涵160措施 未提復和 麥美娟：勾勒規劃非涉單一事件 學者批方針籠統無新意

建平台製應用程式 冀供資訊增互信

2019年反修例運動大量年輕人參與,亦有大批青年被捕,政府昨公布首份《青年發展藍圖》,提出逾160項政策措施協助青年發展,惟未提及如何修補與青年關係,亦沒有新政策協助因反修例運動入獄青年。麥美娟在記者會多次被問到如何協助曾參與反修例運動的青年,她稱藍圖面向所有香港青年,強調會包容及公平對待不同背景者。對於曾因社運入獄的青年能否參與藍圖項目,她說只要符合條件即可,曾犯事青年亦有公平機會。

麥美娟說,在諮詢過程中感覺青年不了解政府工作,所以提出多項新措施加強與青年溝通,包括建立全新平台,組織曾參與民青局活動的青年,向他們發放政府資訊,以及開發應用程式提供一站式青年資訊,「我們很希望透過工作及成績,令青年看清楚後,增加對政府的互信」。

狄志遠:倘迴避復和 措施事倍功半

狄志遠對藍圖隻字不提社會復和表示失望,現時很多青年不信任政府,當局不能迴避,否則青年措施難獲正面反應。他促請政府回應社會期望,包括更積極協助青年更生。

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝稱,肯定政府願意談青年政策,「以前是說他們在社會無位置(have no stake in the society)」,但仍有待觀望政府的實質行動。他說幫助青年發展重要,但現時很多青年和政府「斷聯」。對於藍圖能否助青年與政府重新連繫,他稱「還需要更多努力」。

藍圖就置業、就業、教育等範疇提出多項措施,包括於2023/24年度重推「港人首次置業」項目。當局稱過去購買「首置」單位者逾85%是40歲或以下,預計有助青年置業。藍圖未交代計劃提供多少單位,麥美娟表示發展局正物色合適土地,適時公布詳情。

重推首置未言量 設政策數據庫青年專員

另外,民青局會設「青年儀表板」,蒐集與青年相關數據供政府部門制定政策時參考,而民青局副秘書長(青年事務)將轉任「青年專員」統籌青年政策。當局昨未有公布各項目開支。

身兼青年發展委員會副主席的立法會議員梁毓偉表示歡迎政府接納公眾諮詢大部分意見,期望各政策局和部門加強協作,按藍圖的理念和方針推展青年工作。青協總幹事何永昌表示樂見政府對青年工作的決心,但關注當局如何善用「青年儀表板」數據,推出到位的服務支援。

盤點藍圖多項措施,青年宿舍和「港人首置」等均屬現行政策。麥美娟不認為欠新意,強調當局會不斷構思新措施。麥美娟未有回應藍圖何時會檢視更新,僅稱會因應社會需要更新。