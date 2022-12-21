帖文嘆生活辛酸 同居情侶燒炭亡 遺書稱財困 友人：曾透露死念

死者為47歲黃漢洲及49歲李敏華，二人為情侶關係，同居於坪輋路55號一村屋。警方昨到場調查，檢走死者生前財物包括手表及電話等證物。二人遺體昨午由仵工舁走。

稱兩人友善樂觀 鄰居：意想不到

報案人吳先生表示，與女死者相識超過40年，「由細識到大」，男女死者為同居情侶。女方曾稱有輕生念頭，惟未有透露原因。他表示過往每日都會聯絡女死者，惟兩日前對方突然失聯，感到奇怪，故昨日上門拍門，揭發事件。他指兩人性格隨和，不了解其輕生原因，「可能係諗唔開，做嘢唔開心，我都唔清楚，（對方）都講過話唔開心」。他又指女方曾患癌，但治療後已康復。

鄰居胡先生表示，兩人約7個月前搬入村內，男的叫「洲仔」，女的叫「華女」，他們感情很好，為人友善熱心，而且樂觀，未曾透露過有輕生念頭，形容事件「意想不到」。他表示兩人從事裝修工程，女方協助男方管理帳目，胡曾介紹業主僱用兩人為村民單位裝修執漏，「兩日前先幫我換完個坐廁」，現時只欠接駁電線。他稱「華女」曾罹患癌症，數日前見過兩人，女面色差，曾勸她不要操勞。

死者裝修公司以二人名字「漢華」命名，女死者生前經常在facebook分享工作辛酸，稱男友早上6時起牀工作至凌晨1時，「黑暗過後終於見到黎明！一步難一步佳！」又說曾後悔「收平」別人辛苦自己，最近又分享一個寫有「有錢莫忘無錢日、落難何曾見幾人」的帖文。

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