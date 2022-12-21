今午赴京述職 李：如實反映通關訴求

對於烏克蘭國防部周日（18日）在Twitter上載短片，提到準備好與所有52個「國家」分享勝利，並出現一面黑色底紫荊花旗幟，以及一面青天白日滿地紅旗，外交部駐港特派員公署昨日發稿回應指香港、台灣均屬中國一部分，敦促烏方妥善處理有關問題，切實恪守「一個中國」原則，並不以任何方式為台獨和反中亂港勢力張目。公署又形容影片「包含涉港、涉台錯誤信息」。

李家超昨晨則表示，事件涉外交事務，特區政府已經與外交部駐港特派員公署溝通，事件會循外交途徑處理。

短片現黑紫荊旗 外交公署促烏守一中

另外，被問到會如何跟進Google拒絕在搜尋器結果中，將中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，李家超昨日表示，國歌代表國家和民族尊嚴，錯誤的國歌資訊是嚴重事件。他又指Google須解釋，如搜尋結果非中國國歌或違反《國歌法》，誤導信息亦不符Google的政策，會繼續與Google聯絡。