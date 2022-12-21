提請釋法未獲回應 李：中央機構已表支持

【明報專訊】特首李家超因應海外律師參與《港區國安法》案件一事，早前提請人大常委會釋法，截至昨日中央仍未回應，涉及的黎智英案已押後至明年9月審理。李家超昨出席行會前見傳媒，被問到對中央可能考慮不釋法、釋法範圍超出提請建議有什麼看法時，李家超稱「不同的中央駐港機構已表示支持，而港澳辦亦發放了新聞稿表示支持……待中央在這方面盡快作出決定」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為中央或從較複雜和廣闊的角度考慮事件，難急速決定。
李家超上月底提請釋法，其後港澳辦、中聯辦和駐港國家安全公署曾先後發稿，表明支持李家超提請釋法（見表），但於本月底召開的全國人大常委會未見相關議程。近日社會上亦就釋法提出不同倡議，有說政府可修例處理代替中央釋法。
稱期待中央盡快決定
昨有傳媒問到對釋法的情况有什麼看法時，李家超稱，在提請釋法時，中央駐港機構及港澳辦均發新聞稿表示支持，事情一定要按內地的法律和法規進行，期待中央在這方面盡快決定，清晰理解結果。
劉兆佳料中央通盤考慮 難速決
現時中央會否釋法仍未有定案，對於李家超昨日的說法，劉兆佳估計中央應該相當重視李家超提出的釋法要求，但可能從較複雜和廣闊的角度看待釋法問題，確保國家安全能得到妥善維護，因此會希望無論用任何方式處理，相關問題都能長遠和徹底解決，毋須再採取行動。
他續稱，如果中央有此考慮，必然通盤和深入考慮問題，因此難以急速決定。他亦表示，人大釋法肯定是一個選項，但並不好預測釋法的機會成數。
黎案9月後審 譚耀宗：毋須心急
全國人大常委譚耀宗接受本報查詢時表示，至今仍未收到關於釋法的議程，認為相關案件現時距離法庭開審仍有9個月時間，不用心急處理。對於李家超的說法，譚耀宗認為只是說明內地機構對釋法亦表示支持，並非不釋法。對於會否以香港內部的法律解決，譚耀宗認為各種辦法都有作用，要留待政府研究。
李家超昨亦宣布今日（21日）下午啟程到北京述職，相信本周六（24日）下午回港，將會向領導人詳細報告香港現况，包括社會經濟、政治環境及防疫方面。他表示會由中央安排，會再公布細節。