港聞

港聞二

提請釋法未獲回應 李：中央機構已表支持

【明報專訊】特首李家超因應海外律師參與《港區國安法》案件一事，早前提請人大常委會釋法，截至昨日中央仍未回應，涉及的黎智英案已押後至明年9月審理。李家超昨出席行會前見傳媒，被問到對中央可能考慮不釋法、釋法範圍超出提請建議有什麼看法時，李家超稱「不同的中央駐港機構已表示支持，而港澳辦亦發放了新聞稿表示支持……待中央在這方面盡快作出決定」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為中央或從較複雜和廣闊的角度考慮事件，難急速決定。

李家超上月底提請釋法，其後港澳辦、中聯辦和駐港國家安全公署曾先後發稿，表明支持李家超提請釋法（見表），但於本月底召開的全國人大常委會未見相關議程。近日社會上亦就釋法提出不同倡議，有說政府可修例處理代替中央釋法。

稱期待中央盡快決定

昨有傳媒問到對釋法的情况有什麼看法時，李家超稱，在提請釋法時，中央駐港機構及港澳辦均發新聞稿表示支持，事情一定要按內地的法律和法規進行，期待中央在這方面盡快決定，清晰理解結果。

劉兆佳料中央通盤考慮 難速決

現時中央會否釋法仍未有定案，對於李家超昨日的說法，劉兆佳估計中央應該相當重視李家超提出的釋法要求，但可能從較複雜和廣闊的角度看待釋法問題，確保國家安全能得到妥善維護，因此會希望無論用任何方式處理，相關問題都能長遠和徹底解決，毋須再採取行動。

他續稱，如果中央有此考慮，必然通盤和深入考慮問題，因此難以急速決定。他亦表示，人大釋法肯定是一個選項，但並不好預測釋法的機會成數。

黎案9月後審 譚耀宗：毋須心急

全國人大常委譚耀宗接受本報查詢時表示，至今仍未收到關於釋法的議程，認為相關案件現時距離法庭開審仍有9個月時間，不用心急處理。對於李家超的說法，譚耀宗認為只是說明內地機構對釋法亦表示支持，並非不釋法。對於會否以香港內部的法律解決，譚耀宗認為各種辦法都有作用，要留待政府研究。

李家超昨亦宣布今日（21日）下午啟程到北京述職，相信本周六（24日）下午回港，將會向領導人詳細報告香港現况，包括社會經濟、政治環境及防疫方面。他表示會由中央安排，會再公布細節。

上 / 下一篇新聞

酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤
酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤
死亡個案按周升24% 中招安老院友增六成 歐家榮：疫情「似乎已穩」
死亡個案按周升24% 中招安老院友增六成 歐家榮：疫情「似乎已穩」
工展會商戶期待復試食 酒樓：有宴會客即「加枱」
工展會商戶期待復試食 酒樓：有宴會客即「加枱」
洪門宴王詩雅稱病未到庭 官不滿控辯未交「承認事實」
洪門宴王詩雅稱病未到庭 官不滿控辯未交「承認事實」
接待蔡展鵬骨場 4人賣淫場所罪脫 警與蔡10次到訪「半數客涉被推銷性服務」 官：僅偶爾提供
接待蔡展鵬骨場 4人賣淫場所罪脫 警與蔡10次到訪「半數客涉被推銷性服務」 官：僅偶爾提供
基層長期病看私醫資助一半 醫學會：報價差距大 難執行
基層長期病看私醫資助一半 醫學會：報價差距大 難執行
報告指員工乏關心 童樂居前院長哽咽：抹殺所有人努力
報告指員工乏關心 童樂居前院長哽咽：抹殺所有人努力
青年藍圖涵160措施 未提復和 麥美娟：勾勒規劃非涉單一事件 學者批方針籠統無新意
青年藍圖涵160措施 未提復和 麥美娟：勾勒規劃非涉單一事件 學者批方針籠統無新意
吸納青年參與公共事務 學生會批後知後覺失時機
吸納青年參與公共事務 學生會批後知後覺失時機
首證空氣存活 類鼻疽料可吸入傳播 理大港大團隊：深水埗源頭尚待查 籲打風後近坡住戶閉窗
首證空氣存活 類鼻疽料可吸入傳播 理大港大團隊：深水埗源頭尚待查 籲打風後近坡住戶閉窗
林卓廷涉逼刪相案 辯方結案：無證據照片涉何案、存在否
林卓廷涉逼刪相案 辯方結案：無證據照片涉何案、存在否
貨車剷壆樹塌夾車頭 司機涉酒駕被捕
貨車剷壆樹塌夾車頭 司機涉酒駕被捕
今午赴京述職 李：如實反映通關訴求
今午赴京述職 李：如實反映通關訴求
帖文嘆生活辛酸 同居情侶燒炭亡 遺書稱財困 友人：曾透露死念
帖文嘆生活辛酸 同居情侶燒炭亡 遺書稱財困 友人：曾透露死念
行人隧道疑遭縱火 青年露宿者二級燒傷
行人隧道疑遭縱火 青年露宿者二級燒傷
引擎冒火 聯航折返急降 稱機件問題 貨機載衣物無人傷
引擎冒火 聯航折返急降 稱機件問題 貨機載衣物無人傷
大橋「港車北上」須驗車購內地保 年留最多180天
大橋「港車北上」須驗車購內地保 年留最多180天
轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑
轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑
南亞漢遭同鄉圍斬 村民施救制服一人
南亞漢遭同鄉圍斬 村民施救制服一人
大灣區GBA新聞：港商調查：疫後北上 競價法規挑戰大 港產品牌善銷外國貨仍是優勢
大灣區GBA新聞：港商調查：疫後北上 競價法規挑戰大 港產品牌善銷外國貨仍是優勢
大灣區GBA新聞：工業硅期貨 廣期所明掛牌
大灣區GBA新聞：工業硅期貨 廣期所明掛牌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】快樂港人增 比率看齊不快樂 願望近半社會相關 多咗盼世界和平
【Emily】快樂港人增 比率看齊不快樂 願望近半社會相關 多咗盼世界和平
【Emily】阿根廷捧盃 區議員剃頭找數
【Emily】阿根廷捧盃 區議員剃頭找數
【Emily】梁熙伙「新歡」管牧開議辦 「梅開二度」
【Emily】梁熙伙「新歡」管牧開議辦 「梅開二度」
【Emily】搞唔切 新春煙花連續4年取消
【Emily】搞唔切 新春煙花連續4年取消
【Emily】市建局租金寬減延長至3月底
【Emily】市建局租金寬減延長至3月底
【Emily】別劏房無期 官員談過渡屋被批「忘初衷」
【Emily】別劏房無期 官員談過渡屋被批「忘初衷」