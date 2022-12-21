提請釋法未獲回應 李：中央機構已表支持

李家超上月底提請釋法，其後港澳辦、中聯辦和駐港國家安全公署曾先後發稿，表明支持李家超提請釋法（見表），但於本月底召開的全國人大常委會未見相關議程。近日社會上亦就釋法提出不同倡議，有說政府可修例處理代替中央釋法。

稱期待中央盡快決定

昨有傳媒問到對釋法的情况有什麼看法時，李家超稱，在提請釋法時，中央駐港機構及港澳辦均發新聞稿表示支持，事情一定要按內地的法律和法規進行，期待中央在這方面盡快決定，清晰理解結果。

劉兆佳料中央通盤考慮 難速決

現時中央會否釋法仍未有定案，對於李家超昨日的說法，劉兆佳估計中央應該相當重視李家超提出的釋法要求，但可能從較複雜和廣闊的角度看待釋法問題，確保國家安全能得到妥善維護，因此會希望無論用任何方式處理，相關問題都能長遠和徹底解決，毋須再採取行動。

他續稱，如果中央有此考慮，必然通盤和深入考慮問題，因此難以急速決定。他亦表示，人大釋法肯定是一個選項，但並不好預測釋法的機會成數。

黎案9月後審 譚耀宗：毋須心急

全國人大常委譚耀宗接受本報查詢時表示，至今仍未收到關於釋法的議程，認為相關案件現時距離法庭開審仍有9個月時間，不用心急處理。對於李家超的說法，譚耀宗認為只是說明內地機構對釋法亦表示支持，並非不釋法。對於會否以香港內部的法律解決，譚耀宗認為各種辦法都有作用，要留待政府研究。

李家超昨亦宣布今日（21日）下午啟程到北京述職，相信本周六（24日）下午回港，將會向領導人詳細報告香港現况，包括社會經濟、政治環境及防疫方面。他表示會由中央安排，會再公布細節。