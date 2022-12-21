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2022年12月21日星期三
港聞二
酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤
死亡個案按周升24% 中招安老院友增六成 歐家榮：疫情「似乎已穩」
工展會商戶期待復試食 酒樓：有宴會客即「加枱」
洪門宴王詩雅稱病未到庭 官不滿控辯未交「承認事實」
接待蔡展鵬骨場 4人賣淫場所罪脫 警與蔡10次到訪「半數客涉被推銷性服務」 官：僅偶爾提供
基層長期病看私醫資助一半 醫學會：報價差距大 難執行
報告指員工乏關心 童樂居前院長哽咽：抹殺所有人努力
青年藍圖涵160措施 未提復和 麥美娟：勾勒規劃非涉單一事件 學者批方針籠統無新意
吸納青年參與公共事務 學生會批後知後覺失時機
首證空氣存活 類鼻疽料可吸入傳播 理大港大團隊：深水埗源頭尚待查 籲打風後近坡住戶閉窗
林卓廷涉逼刪相案 辯方結案：無證據照片涉何案、存在否
貨車剷壆樹塌夾車頭 司機涉酒駕被捕
提請釋法未獲回應 李：中央機構已表支持
今午赴京述職 李：如實反映通關訴求
帖文嘆生活辛酸 同居情侶燒炭亡 遺書稱財困 友人：曾透露死念
行人隧道疑遭縱火 青年露宿者二級燒傷
引擎冒火 聯航折返急降 稱機件問題 貨機載衣物無人傷
大橋「港車北上」須驗車購內地保 年留最多180天
轉載許智峯白票帖文 物理治療師認罪緩刑
南亞漢遭同鄉圍斬 村民施救制服一人
大灣區GBA新聞：港商調查：疫後北上 競價法規挑戰大 港產品牌善銷外國貨仍是優勢
大灣區GBA新聞：工業硅期貨 廣期所明掛牌
尊子漫畫
【Emily】快樂港人增 比率看齊不快樂 願望近半社會相關 多咗盼世界和平
【Emily】阿根廷捧盃 區議員剃頭找數
【Emily】梁熙伙「新歡」管牧開議辦 「梅開二度」
【Emily】搞唔切 新春煙花連續4年取消
【Emily】市建局租金寬減延長至3月底
【Emily】別劏房無期 官員談過渡屋被批「忘初衷」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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酒吧宴會戲院人數撤限 續限聚 醫衛局：疫情似踏「平台期」 許樹昌梁子超：限聚亦可撤
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