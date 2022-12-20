【Emily】亞洲金融論壇下月辦 潘基文前紐揆出席

【明報專訊】港府及貿發局主辦嘅第16屆亞洲金融論壇，將於明年1月11至12日以「線上線下」混合模式舉行，主題為「推進轉型：創效．共融．創新」。參加嘅嘉賓分量都幾勁，邀請咗第八任聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）、新西蘭前總理海倫．克拉克（Helen Clark）、Global Optimism聯合創辦人及《聯合國氣候變化框架公約》前執行秘書菲格雷斯（Christiana Figueres）等出席演講。
主辦方料放寬檢疫助吸商務客
主辦單位話，隨着政府放寬檢疫措施，相信有助吸引更多商務旅客來港及參加大型會議。論壇兩日共舉辦超過40場討論環節，演講嘉賓包括東方匯理資產管理行政總裁瓦萊莉．博頌（Valérie Baudson）、三井住友金融集團及三井住友銀行董事長國部毅（Takeshi Kunibe）、Vista Equity Partners總裁及首席執行官史雒飛（Robert F. Smith）、匯豐控股集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）、渣打集團主席韋浩思（José Viñals）、印尼投資局首席執行官Ridha Wirakusumah及英國保誠集團財務總監田弘諾（James Turner）等。
此外，今年論壇特別增設「環球視野」系列，並續辦「爐邊對話」環節，以多角度探討將改變未來嘅社會趨勢及議題。