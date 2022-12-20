【Emily】亞洲金融論壇下月辦 潘基文前紐揆出席

【明報專訊】港府及貿發局主辦嘅第16屆亞洲金融論壇，將於明年1月11至12日以「線上線下」混合模式舉行，主題為「推進轉型：創效．共融．創新」。參加嘅嘉賓分量都幾勁，邀請咗第八任聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）、新西蘭前總理海倫．克拉克（Helen Clark）、Global Optimism聯合創辦人及《聯合國氣候變化框架公約》前執行秘書菲格雷斯（Christiana Figueres）等出席演講。